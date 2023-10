Hay que ser valiente y no solo aparentarlo

Es fácil llenarse la boca y atribuirse méritos cuando las cosas salen bien. En la vida y en el fútbol. Pero no es tan fácil atreverse, arriesgarse y ser valiente cuando van mal o cuando el contexto no es especialmente favorable. Y es justamente en esta segunda premisa cuando hay que evaluar a una persona y, en el caso del que hablamos, a un entrenador.

Xavi Hernández ha sido valiente. Porque muchos técnicos pueden presumir de haber descubierto a las futuras estrellas del fútbol por haberles dado cinco minutos en un partido sin nada en juego para luego apuntarse el tanto.

Y lo ha hecho el egarense, como todos. Como con Álvaro Sanz o Mika Mármol, que merecían una oportunidad por el nivel que ambos estaban demostrando en el filial en ese momento y por su trayectoria en la cantera azulgrana. Ambos obtuvieron su premio en compromisos intrascendentes antes de decidir cambiar de aires y despedirse de una vida en la Masia.

Pero el verdadero valor de Xavi está en haber apostado por los canteranos en los momentos importantes y darles continuidad, como hizo en su momento -y hay que reconocerlo-Ernesto Valverde con Ansu Fati y luego Ronald Koeman con Gavi. El técnico azulgrana se encontró con buena materia prima del Juvenil y del filial pero, sin su mano, el Barça de hoy, repleto de jóvenes talentos, no sería el Barça que es.

Se atrevió a meter a Marc Guiu, un chico de diecisiete años, para desencallar un 0-0 enmarañado contra el Athletic. Dio tres puntos de oro, el de Sant Celoni, de esos que sirven para ganar ligas. Lo mismo con Fermín, el nombre del momento y ‘MVP’ contra el Shakhtar en su primera titularidad europea. Y con Lamine Yamal, capaz de dar la vuelta a un partido que se estaba poniendo feo en La Cerámica.

Alguien que no es valiente no se arriesga de esta manera. Xavi no ha dudado en tirar de la cantera -teniendo otras opciones en la plantilla- cuando lo ha necesitado para ganar partidos importantes. Y es seguramente lo que tendrá que hacer en el Clásico, aunque puede que recupere a alguno de los ‘mayores’ para la cita en Montjuïc. Fermín y Lamine Yamal-sin olvidarnos de Gavi y Balde- están preparados. Han soñado toda la vida en disputar un partido así. Y sienten el escudo como pocos, algo clave para ganar un Clásico.