Hay que pulir al relevo de Ter Stegen

Ter Stegen, en la gira del Barça en Estados Unidos / VALENTÍ ENRICH

Bajo ningún concepto queremos ir ‘prejubilando’ a Marc-André Ter Stegen ni es este escrito estrictamente opinativo un alegato a sentar a un portero germano que lleva una década bajo los palos del Barça. Durante varias temporadas hemos pedido competencia real para el ex del Mönchengladbach para ajustarle un poco las tuercas y que diera lo mejor de si. La sensación en algunas fases es que esa falta de ‘tensión’ por no haber una alternativa real ha llevado a Marc a no terminar de rendir a un máximo potencial que ha demostrado con frecuencia que está entre los TOP mundiales.

Afronta su undécima campaña en el FC Barcelona, la novena siendo titular indiscutible. Las ha vivido de todos los colores a lo largo de esta década larga. Desilusiones, alegrías, entrenadores de lo más variopintos, goleadas sonrojantes, tensiones institucionales. Ha visto cómo se marchaba el mayor activo de la historia del club (Leo Messi) y cómo florecían nuevos iconos como Lamine Yamal o Ansu Fati.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Es el futbolista más veterano (si de años dentro del club hablamos) del vestuario actual y el mayor conocedor de la idiosincrasia del Barça. Y precisamente por eso Ter Stegen es consciente de que nunca puedes relajarte. La opinión pública es cambiante y cruel. El año 2021/22 fue un punto de inflexión para él. Señalado en muchas ocasiones por su poca fiabilidad, encajando goles impropios en él (42 partidos y 50 tantos encajados, 1,19 de media por partido).

Ter Stegen, en una acción ante el milanista Rafael Leao / EFE

Al fin de aquella campaña decide operarse de una molestias en la rodilla. Y tras aquel verano sí es verdad que Marc volvió por sus fueros. Fue clave en aquella Liga 2022/23 en la que el Barça dio un recital defensivo, el título más importante de la era Xavi. Zamora y vital con intervenciones imposibles. Y en este último curso 2023/24 una lesión en la espalda le obligó a perderse muchos compromisos. Entró Iñaki Peña, al que se le hizo algo larga la ausencia del germano.

UN AÑO MÁS VETERANO

Y empieza esta nueva temporada otra vez como teórico titular indiscutible de un proyecto de Hansi Flick que requerirá nuevos automatismos y funciones para Marc. El otro día ya jugó ante el Milan de inicio y no estuvo especialmente afortunado. Nada preocupante, pero sin lugar a dudas, cuando cumplirá este curso los 33, desde las entrañas del Barça están obligados a trabajar seriamente en detectar y pulir quién será su relevo natural de futuro. Candidatos hay de sobras. Desde Astralaga (20), ya más maduro, a Diego Kochen (18), a quien muchos señalan como uno de los grandes talentos bajo palos de La Masia.

Pero es que por debajo también se desliza que Iker Rodríguez (16) tiene unas condiciones brutales y se asemeja mucho al germano. Sea como sea, el ‘cásting’ debe ir cociéndose a fuego lento porque el tiempo apremia...