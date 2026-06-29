¿Hay que pagar 150 millones por Julián Álvarez?

A priori, es una locura pagar 150 millones de euros por un futbolista. Aunque, bien pensado, hace tiempo que el fútbol perdió cualquier referencia a la racionalidad económica. Desde que el PSG decidió desembolsar 222 millones por Neymar, resulta muy complicado encontrar un punto de equilibrio en el mercado. Y más aún cuando analizamos operaciones que, con el paso del tiempo, han adquirido otra dimensión.

El Barça, por ejemplo, acabó pagando al Borussia cerca de 135 millones por Dembélé, mientras que años después el PSG se lo llevó por apenas 50,4 millones. Un precio que hoy parece un auténtico regalo si tenemos en cuenta el rendimiento posterior del francés, convertido en Balón de Oro y, hasta el momento, en uno de los futbolistas más destacados del Mundial.

Al final, todo acaba reduciéndose a dos conceptos: rendimiento y cuentas. Y para que las cuentas cuadren, además de acertar con los fichajes, hay que saber vender. Si el Barça es capaz de ingresar 150 millones por futbolistas formados en La Masia, tampoco parece tan descabellado que pueda invertir una cantidad similar o superior para reforzar una plantilla que necesita dar un salto competitivo.

Por eso, dentro de esta incomprensible locura, ya no me parece una barbaridad plantearse una incorporación de 150 millones. Y lo digo después de atender los argumentos de Deco y, sobre todo, después de escuchar a varios futbolistas del vestuario azulgrana, tanto en público como en privado, defender el fichaje.

Eso sí, nadie puede obviar el riesgo de la operación. Una transacción de este calibre o se convierte en un éxito rotundo o deja una herida económica y deportiva muy difícil de cerrar.

Y, para añadir todavía más incertidumbre al debate, el Mundial que está realizando el delantero del Atlético invita más a la duda que al entusiasmo. Viéndolo sobre el terreno de juego, uno podría pensar que su cotización se está depreciando en lugar de revalorizarse.

En cualquier caso, no me gustaría estar en la piel de Deco. Aunque, siendo justos, desde su regreso al club sus aciertos han superado ampliamente a sus errores. Por tanto, queda confiar en su criterio.