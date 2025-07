Si hay lluvia, no hay 'party'

Lando Norris y Oscar Piastri, tras el coche de seguridad / Associated Press/LaPresse

Los aficionados a la Fórmula 1 celebran la lluvia. La consideran un plus, un aliciente añadido al espectáculo. En agua, las pretaciones se igualan y los grandes pilotos tienen oportunidad de lucirse aunque conduzcan un monoplaza que no esté a la altura. La adrenalina se dispara y las sorpresas se suceden. Las carreras en mojado son una preciosa lotería.

Pero en la actual F1 hay una fina línea que separa un buen show de la locura o incluso el drama. Los monoplazas de 2025 son grandes y pesados y van equipados con neumáticos enormes. Si caen algunas gotas, no hay problema. Se sale a pista con intermedios y la diversión está asegurada. Pero si descarga una tormenta, la fiesta se acaba. O se detiene, como pasó este domingo en Bélgica. Los Pirelli levantan tanto spray en pista que la visibilidad es nula y en esta tesitura, ningún comisario se arriesga.

Cada vez que se repiten estas situaciones, las redes sociales estallan y entre los más críticos no faltan los nostálgicos que recuerdan que hace décadas los pilotos competían bajo el diluvio sin quejarse. Se equivocan al comparar los viejos tiempos con los actuales. La seguridad prima ahora sobre todo lo demás. Y gracias a ello no hay que lamentar tragedias cada fin de semana.

Pero tampoco hay que pasarse de conservador. Y en Spa no hacía falta dilatar tanto la espera. Es cierto que a la hora prevista para el inicio de la carrera, a las 15:00, era peligroso dar la salida por la mala visibilidad, pero después de hora y media de parón, cuando los coches volvieron a la pista ya no se apreciaba spray. Y aún así, la FIA optó por comenzar tras el coche de seguridad durante ¡cuatro vueltas!. La acción se relanzó tan tarde que en apenas doce vueltas hubo que parar a poner slicks.

¿De verdad que en un deporte millonario y que es la máxima expresión de la tecnología no hay solución al problema del spray? No puede ser que cada vez que llueve los pilotos corran a refugiarse a sus boxes. Y no es porque no se atrevan. Nadie cuestiona su valentía. Pero sí habría que darle dos vueltas al asunto. La cancelación del GP Bélgica 2021 fue un espectáculo bochornoso. Y visto lo visto este domingo, no han aprendido.