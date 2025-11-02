Hay Liga y hay margen de mejora

Lamine Yamal inauguró el marcador ante el Elche / DANI BARBEITO

Cuando el Barça se muestra agresivo, presiona con insistencia y los jugadores saltan al terreno de juego con mentalidad ganadora y concentrados, resulta difícil frenar a los azulgranas. Si a todo eso De Jong se propone demostrar que sabe jugar sin Pedri a su lado, Lamine Yamal exhibe detalles de su excepcional clase y Rashford saca a relucir su calidad, los de Flick están listos y pueden competir contra todos los equipos de La Liga. Eso fue lo que sucedió durante buena parte de la primera mitad, mientras no disminuyó el rendimiento físico de algunos futbolistas.

El Barça está en un momento en que necesita ganar y sumar los tres puntos por encima de convencer. La Liga no está ni mucho menos decidida, pero no hay margen para más errores. Así que hay que ser efectivos y prácticos. Tiempo habrá, cuando se recupere Pedri de la lesión y Lewandowski, Olmo o el propio Lamine recobren su mejor estado de forma, para intentar recuperar el espectacular juego de la pasada temporada.

Por tanto, hay que valorar la victoria contra el Elche, un equipo que juega bien al fútbol y que se vio sometido durante casi todo el partido por los azulgranas. Dicho esto, no podemos obviar que la suma de todos los imponderables sucedidos en el equipo de Flick en lo que va de temporada ha provocado que las sensaciones que transmite el equipo no sean las mejores.

Estaban los culés muy bien acostumbrados a lo visto la pasada temporada, pero no deben perder la esperanza ni el optimismo. Hay entrenador y hay excelentes futbolistas. Solo falta que desaparezcan las lesiones y puedan coincidir todas las estrellas en el campo. De momento, sin Pedri y con un Lamine diezmado, se ha vuelto a ganar sin sufrir más de lo necesario. Ahora toca, el miércoles, ir asegurando la Champions y, el próximo fin de semana, ganar en Vigo. Lo dicho: no hay margen para más errores, pero sí para la mejora.