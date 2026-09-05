Hay que ganar la Champions, sí o sí

Este verano compartí cena con unos amigos, todos socios del FC Barcelona. Uno de ellos, apasionado del baloncesto y abonado al Palau desde que de niño ya lo llevara su padre, estaba muy enfadado con la actual junta directiva “porque han dejado morir a la sección, no les interesa nada, solo les preocupa el primer equipo de fútbol”, quejándose de que su equipo del alma lleve tres años instalado en la más absoluta sequía.

Uno de los comensales le espetó: “Si realmente lo que más importara a los socios fuera el baloncesto, no tengas la menor duda de que la junta directiva pondría los recursos necesarios para que luchara por todos los títulos, pero es el fútbol el que tira del carro del club”. Y claro, se generó un debate bastante potente.

La moraleja/realidad es que en el FCB lo único que importa, lo único que cuenta, lo único que preocupa, lo único que genera debate, es el primer equipo de fútbol. Todo lo demás, es secundario. No perdamos el tiempo en hablar del sobre coste del Espai Barça, del déficit económico que se viene arrastrando, de las asambleas telemáticas, del endeudamiento constante, de la cantidad de millones que se han pagado en comisiones, de quién mueve realmente los hilos en el club a su antojo...

Eso sí, siempre he dicho, y sigo pensando, que la buena marcha del primer equipo es perfectamente compatible con una gestión profesional, transparente, ética y responsable.

La realidad es que Hansi Flick tiene un equipazo, suma de tres factores: la consolidación de un sistema de juego valiente y ofensivo, el rendimiento de magníficos fichajes que han dado un paso adelante (Pedri, Olmo, Raphinha, Eric...) y la herencia de una Masia inagotable en la producción de talentos: Gavi, Fermí, Cubarsí, Lamine Yamal, Espart, Bernal...

Hoy, el gran objetivo del club y de esta plantilla es conquistar la deseada Champions League, algo que no se consigue desde 2014-2015, bajo mi punto de vista (sigo al Barça desde 1979) la mejor temporada en toda la historia del FCB. Doce años sin reinar en Europa es demasiado. Y eso no es lo peor. En ese periodo de tiempo, tu máximo rival, el Real Madrid, la ha ganado en cinco ocasiones. Eso hace daño. De ahí esos comentarios de jugadores y directivos: esta temporada hay que ganar la Champions sí o sí.

¿Y la Liga? El objetivo es que Flick iguale a dos leyendas como Cruyff y Guardiola y logre la tercera consecutiva. Pero no nos engañemos, la Liga es cosa de dos: Barça y Real Madrid. En los últimos 20 años la han ganado en 18 ocasiones y solo el Atlético de Madrid se coló dos veces. La única emoción es ver cómo acabará ese pulso entre azulgranas y blancos... y si los colchoneros serán capaces de meterse en la pelea. El resto jugará ‘otra’ competición.

Como ‘futbolero’ me duele asistir al empobrecimiento de la Liga española, cómo viene perdiendo nivel año tras años. La otrora clase B, que daba guerra y ponía las cosas muy difíciles, ha desaparecido. Ves al Sevilla contra el Atlético, al Betis frente al Levante, al Athletic ante el Barça, a la Real Sociedad en el Bernabéu, al Valencia en Riazor, incluso al Villarreal, y concluyes que, en vez de mejorar, todos esos equipos han empeorado. No sé si Javier Tebas tendría que decir algo al respecto.

Todo eso no es problema del Barça, obviamente, que ha sabido armar una plantilla ambiciosa y que legítimamente sueña con volver a reinar en Europa, donde la competencia, a la hora de la verdad, no tendrá nada que ver con la Liga española. Ese es el gran reto.