Hay que fichar para poder ver otra película en la Champions

En la segunda temporada de Flick se repite la misma película del año pasado. Es buena, pero puede ser mejor. El Barça ganará la Liga pero esta plantilla no da para conquistar la Champions. Falta banquillo y un par de jugadores diferenciales. No se puede ir por Europa con una defensa joven e inexperta. No se puede aspirar al máximo sin un goleador de referencia al lado de Lamine. Es la cruda realidad. Jugaron mejor que el Atlético pero dos arbitrajes nefastos les cortaron las alas. Si llegan a jugar 11 contra 11 los dos partidos, hoy estarían clasificados para semifinales.

Caer con la cabeza alta o pensar que ha sido una dulce derrota es una reflexión que sirve en caliente para asimilar el golpe pero con el paso de los días suena a consuelo o excusa. El Barça es un club ganador y tiene que mirar el futuro con ambición. Es admirable jugar con un equipo en el que el 80% de los jugadores proceden de la Masía, de la misma manera que competir con una media de edad inferior a los veinticinco años significa que hay futuro. Pero no es suficiente. Hace once años que no llegamos a la final de Champions, Berlín 2015 queda muy lejos, demasiadas decepciones por el camino.

El inicio del nuevo mandato de Laporta tiene que coincidir con solucionar el problema financiero que ha condicionado a Deco. Es urgente conseguir el Fair Play, la regla del 1-1 de LaLiga. Es la única manera de fichar sin cortapisas, de ir al mercato en busca de lo mejor. Si para ello es necesario traspasar algún jugador, la afición culé lo aceptará si el recambio que viene es mejor. Un club grande tiene que saber vender para fichar mejor.

Lo sucedido los dos últimos años deja claro el camino que hay que tomar. No estamos al nivel del PSG, Bayern o City. No hablamos de retoques, hay que traer jugadores top para potenciar la buena base existente. En su segunda etapa al frente del club, esta es la asignatura pendiente de Laporta, su gran objetivo. La Liga está bien, pero ya sabe a poco. Hay que ser ambiciosos.

Para este proyecto todos estaremos de acuerdo que el Barça tiene el mejor entrenador posible, pero hay que darle las piezas adecuadas. Flick es un técnico mitad sicólogo, mitad estratega, querido y respetado. Por otro lado tenemos la fortuna de contar con el mejor jugador del mundo, formado en casa y a coste cero. Lamine, sin querer compararlo con Messi, también es capaz de convertir al Barça en el mejor club del mundo. Para ello es necesario potenciar el plan con fichajes para que la próxima temporada podamos ver otra película en la Champions.