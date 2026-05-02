¿Hay que fichar un centrocampista? Apuesten por Pedro Rodríguez

El nombre de Bernardo Silva vuelve a sobrevolar en el mercado de fichajes del Barça. Mi intención no es ningún caso negar la calidad del portugués ni su exitosa trayectoria. Tampoco dudo que le queden años de buen fútbol al más alto nivel. Cuando el Barça fichó a Pjanic o a Gündogan pensé algo parecido.

Todos ellos eran jugadores de un currículum envidiable que llegaban en el tramo final de sus carreras para ocupar una demarcación muy concreta. Siempre he defendido que el Barça no debe fichar centrocampistas salvo excepciones muy especiales como en el caso de Pedri. ¿Por qué entiendo que el Barça no se debe reforzar con jugadores en esta demarcación? Hay una razón evidente y es La Masia. Si en algo destaca la cantera del Barça es por su producción constante de centrocampistas ideales para ejecutar el estilo genuino que se practica en el club blaugrana.

En el primer equipo Gavi, Casadó, Bernal, Fermín y Olmo son buenos ejemplos y Tommy Marqués está cada vez más integrado en la dinámica del conjunto de Flick. Además de ellos hay jugadores como Nico González (Manchester City, Xavi Simons (Tottenham) o Dro (PSG) formados en La Masia que podrían estar tranquilamente en la primera plantilla blaugrana. Pero es que en el Barça Atlètic hay otros como Guille, Toni o Brian Fariñas que podrían gozar de oportunidades.

Gavi llegó a tiempo para unirse a Pedri y celebrar el título de Liga / AFP7 vía Europa Press

Con todo, entiendo a los aficionados y analistas del mundo Barça que encuentran a faltar otro jugador con un perfil parecido a Pedri que pueda dar descanso al canario o sustituirlo cuando él no esté. Este perfil de interior creativo y organizador lo veo totalmente encarnado en la figura de Pedro Rodríguez Iglesias. Este jugador andaluz de 18 años no ha participado apenas esta temporada con el Barça Atlètic pero ha completado un curso magnífico con el Juvenil A de Pol Planas. Se trata de un interior o mediocentro que no pierde balones, los distribuye con criterio, es fuerte en los duelos y destaca por una llegada al área imponente. Y lo más importante es que Pedro maneja los partidos a su antojo. La temporada pasada contó para Belletti más que Dro, un futbolista que juega en ocasiones de titular en un grande como en el PSG. Si Flick apuesta por él como hace dos temporadas lo hizo por Casadó y Bernal estoy convencido de que el resultado será similar.

Pedro Rodríguez celebra su gol con Shane Kluivert / Gorka Urresola

Entonces se suspiraba por un pivote físico que no llegó por las urgencias económicas y esto facilitó que tanto Bernal como Casadó se reivindicaran. Si Casadó es traspasado Tommy marqués puede ser su relevo natural. El Barça necesita refuerzos de primer mundial en la delantera y allí es dónde hay que destinar todos los recursos económicos disponibles.

Si el Barça busca un jugador con el perfil de Pedri entiendo que sea goloso fichar a un crack contrastado como Bernardo Silva pero quiero recordar que antes de la explosión de Fermín se pensó en Lo Celso para reforzar la medular. El tiempo ha demostrado que la apuesta por Fermín fue espectacular. ¿si el Barça hubiera podido fichar económicamente a Lo Celso donde estaría Fermín? En el Barça seguro que no. De ejemplos así debemos aprender.

Si por lo que sea Pedro Rodríguez no convence a Flick, Orian Goren es otra joya de La Masia con estas características. No hay que ser un historiador de prestigio para conocer que en la cantera del Barça crecen y sobresalen siempre los centrocampistas que mejor interpretan el estilo de juego que tanto gusta a los culés. Apuesten por Pedro Rodríguez y no se equivocarán.