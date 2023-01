No hay que fichar ahora

A todos nos gustan cuantos mas jugadores mejor y si el nombre es atractivo ni que decir que mucho más, pero seamos realistas y prácticos. Tal y como está el club económicamente, valoremos cuantos partidos o minutos va a jugar el hipotético nuevo delantero que fiche el club ahora. Hay cinco delanteros en la plantilla. Intocable Lewandowski, titularisimo Dembelé teniendo mucho protagonismo y muy del gusto de su entrenador, le quedan pocos minutos a repartir en la delantera.

Además, Xavi tiene el recurso o la variante de que Pedri o Gavi pueden jugar en punta, que le ha dado muy buen resultado y que parece que va a repetir en los partidos más importantes. Incluso Ansu necesita más minutos, Raphinha no ha jugado tanto o es más importante tratar de recuperar a Ferran Torres o que los tres peleen los minutos restantes de aquí a final de temporada.

En esta tesitura es mejor blindar e inscribir a Gavi, Balde y Araujo, eso si es muchísimo más importante. Hasta ahora los tres están teniendo un comportamiento exquisito con el club, pero el club también debería tener gestos hacia ellos para evitar males mayores y lamentarse después.

Hay que tener la cabeza fría y pensar en futuro. ¿Cuánto valdría tener en un club asegurados un centrocampista de la raza de Gavi, y su edad, 18 años, con un precio de mercado superior a los 150 Millones de euros, un central con el poderío de Ronald Araújo de 23 años con un precio cercano a los 120 Millones de euros o un lateral con la proyección de Alejandro Balde, de tan solo 19 años cuyo valor de mercado debe estar por encima de los 60 Millones de euros?

Primero porque no se puede fichar. No hay casi dinero y el FairPlay financiero del Barcelona está al límite y casi sin margen. Además, no siempre se encontrará un Aubameyang o un Luuk de Jong como oportunidades de mercado, hay muchos Boateng, libres o a la espera de que alguien los contrate, y tercero y más importante porque los jugadores que están tirando del carro ahora en la plantilla se lo merecen antes que otros.

No se mejorará la plantilla casi con total seguridad. El que llegue, muy probablemente, no lo hará. Hay suficientes jugadores en esta plantilla para lo que queda de campaña y solo dos competiciones para acabar el año. Lo que queda de Copa y ya veremos de Europa League. Tampoco parece un calendario tan enrevesado como para para necesitar mucho más de lo que se tiene y máxime si por desgracia no sigue adelante en la Copa del Rey o en la Europa League, que todo es posible.

No, nada invita a fichar ahora. Mejor reservar lo poco que queda y sumarlo a lo que puedan dejar libre Busquets o alguna otra salida, más los recursos que se logren por ingresos que permitan ir al mercado veraniego para buscar un sustituto de Busquets y apuntalar quizás el lateral derecho o fichar el sexto delantero.