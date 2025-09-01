¿Qué hay que esperar de la temporada del Barça?

Joan Peñarroya afronta su segunda temporada al frente del Barça / Javi Ferrándiz

Es 1 de septiembre, y con el cambio de página en el calendario, hay una triste y preocupante realidad sobre la mesa: la cuenta final para que termine el verano ya se ha activado, y no dentro de muchas semanas, tocará empezar a rebuscar en el armario la ropa de invierno. Todavía quedan semanas, y el mensaje es algo pesimista, pero mejor hacerse a la idea lo antes posible. Terminan las vacaciones también para un Barça que el pasado viernes se sometió a las revisiones médicas, y que hoy ya se pone en marcha combinando sesiones en pista y gimnasio. Una semana que vivirá un stage por tierras andorranas y el primer test de nivel de la pretemporada ante el París Basketball.

Es un inicio de temporada raro, extraño y atípico, ya que Joan Peñarroya y sus jugadores vivirán la Supercopa Endesa desde la televisión. En 2024, la 'carambola' de que UCAM Murcia la organizase por segundo año consecutivo, permitió que el Barça la disputase. Pero no hay milagros en la edición malagueña de 2025, tras haber acabado la última fase regular de la ACB en quinta posición y haberse despedido en los cuartos de final tanto de la Copa del Rey como del Playoff de la Liga Endesa.

Nunca me ha gustado vender humo, y esta tribuna no será una excepción. No ha sido el verano más ilusionante, el llevado a cabo por la secretaría técnica de la sección. La salida de Jabari Parker ha dolido, especialmente por lo emocional, pero seguramente era la mejor opción para todas las partes tras un final de temporada en el que la relación se enturbió. Me gusta que el Barça apueste por dos perfiles como los de Myles Cale y especialmente Miles Norris. Me parece una gran operación la llegada de Tornike Shengelia, ilusionante por su rendimiento en las últimas finales de la 'Lega'. Me cuesta entender que en 2025 se le firmen dos años a Will Clyburn, y por mucho que me justifiquen la continuidad de Youssoupha Fall, no la voy a comprender.

Las cinco caras nuevas del Barça de basket para la temporada 25/26 / SPORT

No me olvido de Juani Marcos. A sus 25 años y tras su gran rendimiento en Girona, le llega la oportunidad en el primer equipo azulgrana. No me sorprendería nada verlo como el base titular del equipo y como director de juego en los minutos calientes de los partidos. Tengo mucha confianza en que Nico Laprovittola y Juan Núñez dejen atrás sus graves lesiones de rodilla y sean capitales en el equipo. Y ojalá Tomas Satoransky pueda dejar de sufrir con su espalda.

La competitividad es un mínimo, no un objetivo

El discurso en cuanto a lo que hay que esperar de las secciones esta campaña gira en torno a la competitividad y no a los títulos. ¿Y qué equipo de los que disputan ACB o Euroliga no salen a competir? Nadie garantiza victorias y títulos a principios de temporada, pero un Barça debe tener un discurso mucho más ambicioso, y que no se limite únicamente a competir. Veremos como acusa el basket azulgrana un nuevo tijeretazo tanto a su masa salarial como a su presupuesto.

Laporta y Cubells, presentes en la derrota del Barça / Javi Ferrándiz | SPORT

Todavía es pronto para saber por que partes de las tablas puede transitar el Barça tanto en Europa como en España. Desde luego, el quinto lugar del curso pasado es inadmisible, y la competencia con el Real Madrid, más la evolución de otros proyectos como Valencia Basket, Unicaja o Baskonia, obligan a Joan Peñarroya y sus jugadores a mejorar su rendimiento en la Liga Endesa. En Euroliga, quedará por ver como los nuevos ricos (Dubai y Hapoel) se adaptan a la competición y si son amenazas reales. En todo caso, veo al equipo azulgrana en posiciones de playoff, con la importancia de hacer del Palau Blaugrana un fortín.

El año II de Peñarroya

Joan Peñarroya recibió los halagos de sus colegas de profesión por haber sido capaz de sacar una versión tan competitiva de un grupo tan castigado por las lesiones. El técnico egarense cuenta con el crédito por parte del club para iniciar su segundo curso al frente del equipo. Su segundo curso al frente del equipo debe entenderse desde la evolución y el crecimiento, tanto del equipo, como de los jugadores. Peñarroya supo sacar versiones muy buenas tanto de Joel Parra como de Darío Brizuela, y soy optimista con que ambos jugadores sigan aumentando su importancia tanto dentro como fuera de la pista.

Brizuela siempre ha sido un jugador importante para Peñarroya / Javi Ferrándiz

Ya termino. Es prácticamente imposible que el Barça vuelva a sufrir la cantidad innumerables de lesiones que castigaron a la plantilla la pasada campaña. Pero quiero pensar que es todavía menos probable que el club vuelva a cerrar el grifo al equipo si se experimentan dificultades a lo largo de la temporada. Panathinaikos, Fenerbahçe o el propio Real Madrid, se han hecho con las últimas Euroligas y ACB, y si algo han tenido en común, es que han sido proyectos vivos, que se han ido adaptando a sus propias necesidades con el curso en marcha tocando piezas. El responsable de los deportes profesionales de la entidad, Xavi O'Callaghan, no fue muy optimista sobre movimientos de la masa salarial del baloncesto una vez arranque el curso. El Barça no se puede permitir una tercera temporada consecutiva sin títulos, ni tampoco dar la imagen de que descuida a sus secciones.