No hay tanto drama como se vende

Hay una sensación instalada alrededor del Barça femenino que conviene matizar. Que si están desmantelando el equipo, que si se está acabando una era, que si las mejores se van... Es comprensible que esa sea la imagen que quede para quien no conoce demasiado el día a día del equipo o no lo sigue de cerca. Pero la realidad es bastante menos dramática: el Barça está atravesando una transición. Y, por suerte, lleva años trabajando para que esa transición no se note demasiado.

De las cuatro titulares que abandonaron el equipo este verano, el club ya contaba con tres. La salida que realmente cambia el escenario es la de Salma Paralluelo, y, en otro sentido, también la de Ona Batlle. Duele especialmente la primera. Pero convertir cuatro salidas en la prueba de un supuesto desmantelamiento es simplificar demasiado.

El mercado, además, ha cambiado a una velocidad brutal. Hace apenas dos años el Barça fichó a Ewa Pajor por menos de medio millón de euros. Hoy, ¿cuánto costaría una delantera de su nivel? Probablemente cuatro veces más. Durante años el club ha tenido que hacer auténticos malabares con el fair play para fichar y renovar en un mercado que no refleja la realidad de la industria. Operar en estas condiciones no es sencillo. Y aun así, el Barça sigue teniendo algo que no se compra: capacidad para convencer.

Renee Van Asten tenía detrás a los grandes clubes de Europa y ha elegido Barcelona. Kerolin Nicoli deja la liga inglesa para venir al Barça. También Martina. Las futbolistas siguen queriendo jugar aquí. Y eso también dice mucho de la dimensión que ha alcanzado este proyecto. El fichaje de Kerolin, además, ha demostrado que el Barça puede acometer operaciones importantes.

Evidentemente, hay muchas cosas que deben cambiar en el fútbol femenino español. La Liga y las competiciones necesitan crecer, generar más recursos y permitir que los clubes puedan competir en mejores condiciones. Pero, dentro de este contexto, el Barça ha hecho y está haciendo lo que tenía que hacer: invertir, anticiparse y construir una plantilla capaz de mantener el nivel sin perder la cabeza.

Y esto último es importante. Que el Barça haya ganado tanto no significa que tenga que ganarlo todo siempre. Ganarlo todo es excepcional. No es la normalidad. No hay ningún equipo en la historia del fútbol al que se le haya exigido tanto como a este Barça. Ninguno. La exigencia debe mantenerse, por supuesto. Y el objetivo seguirá siendo el mismo. Pero confundir exigencia con obligación de ser invencible es una trampa.

Fichar a una lateral y tres renovaciones clave

Ahora quedan dos grandes tareas. La primera, acabar de construir el mejor equipo posible. Y ahí creo que hace falta un último esfuerzo por una lateral derecha, idealmente una futbolista capaz de actuar también en la izquierda. Máxima confianza en Aïcha Camara y en los recursos de casa, siempre. Pero un perfil consolidado y con experiencia permitiría tener dos o tres jugadoras fiables por posición, además de la cantera. Si no aparece la jugadora adecuada, mejor no fichar. Pero si existe, este es el momento de hacer ese esfuerzo. También pensando en el futuro. Y las renovaciones de Patri Guijarro, Pajor y Esmee Brugts tienen que resolverse cuanto antes. Son clave para la continuidad del proyecto. También habrá que hacer esfuerzos.

La segunda tarea es menos visible y quizá todavía más importante: construir el relevo en el liderazgo. Este equipo necesita referentes que hablen, que contagien, que motiven, que tiren del carro. Las líderes han sido una parte fundamental de todos los éxitos de los últimos años y ahora toca encontrar quién recoge ese testigo. Están Torrejón, Patri y Paredes. Veremos a quiénes vota el vestuario para que estén en ese grupo. No hay que negar la transición. Hay que asumirla. Pero una cosa es cambiar y otra muy distinta, desmantelarse.