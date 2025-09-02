Lo que hay detrás del inquietante aviso de Flick

Flick quedó descontento de su equipo en Vallecas / EFE

Sorprende que al primer tropiezo de la temporada, un empate en el campo del Rayo en la tercera jornada, salgan ya a la luz los primeros síntomas de alarma en el vestuario del Barça. Y lo más significativo es que sea el propio entrenador quien los airee, de momento de forma preventiva, aunque no por ello menos contundente: "Los egos matan el éxito". Ni más ni menos.

El aviso es inquietante. Que a Flick no le gusta lo que ve es una realidad indiscutible. Tras el 0-3 inicial en Mallorca, no escondió que jugar a medio gas ante un rival que se había quedado con nueve jugadores no era el camino. Tras la remontada en el campo del Levante, la euforia por una victoria de vértigo no evitó algunas críticas al equipo. Pero con el 1-1 de Vallecas ha estallado. ¿Y quieren que les diga una cosa?, mejor así. Los problemas hay que afrontarlos a las primeras de cambio, si no suelen enquistarse y es mucho más difícil resolverlos.

Ahora lo que hay que calibrar es la auténtica dimensión del problema, ¿qué hay detrás de este aviso? ¿Estamos en una fase inicial o ya hay motivos y hechos preocupantes? Está claro que al alemán no le ha gustado que se marchara Iñigo Martínez ni que el culebrón Fermín no se frenara antes. Tampoco la mala organización de la gira, jugar el Gamper en el Johan Cruyff o las dudas sobre el Camp Nou.

Es incuestionable que un entrenador y un equipo necesitan tranquilidad, pero él va más lejos: relajación, compromiso, intensidad, actitud, egos... ¡Buff! Vestuario puro y duro. Por ahí es donde se rompen los equipos campeones y Flick no está dispuesto a permitirlo. Ojalá llegue a tiempo.