No hay debate, no hay color

La selección española ya está en los octavos de final del Mundial, eliminatoria en la que se medirá a Portugal, tras superar con solvencia a Austria. Lo hizo con dos goles de un Mikel Oyarzabal muy a tener en cuenta en clave en 'mercato' si acaban fallando otras opciones, con una soberbia actuación de Lamine Yamal, MVP del partido, y también con un gran partido, por ejemplo, de Pedri y Dani Olmo.

Y aquí es donde debe quedar zanjado definitivamente el debate sobre el centro del campo del combinado de Luis De la Fuente. Que callen los que dicen que no pueden jugar juntos o los que se atreven a asegurar que España ganó la última Eurocopa porque Kroos lesionó a Pedri y Olmo apareció en el equipo. El seleccionador español es muy de ideas fijas y de confiar mucho en los suyos, pero por fin ha visto que Pedri y Olmo pueden jugar juntos, como hacen con Hansi Flick en el Barça con un gran rendimiento.

Con el 'Balón del Oro' Rodri fijo en la base de la jugada e indispensable cuando ofrece su mejor versión, Pedri debe ser su acompañante. El canario entra más en contacto con el balón en esa posición y se hace más relevante e importante para el equipo. Y deja la posición más adelantada del centro del campo a Olmo, una posición que el egarense conoce como nadie. Desde ella, hace que su equipo juegue mejor por dentro, encuentra pases para los delanteros que muchos otros futbolistas no ven, llega al área rival con peligro, se genera espacios para él mismo y el resto de compañeros... No hay color, no hay debate. Olmo debe ser fijo en la media punta y Pedri en la base de la jugada.

Debate zanjado con buen juego y resultados. Como se zanjó otro debate con protagonista azulgrana. Se quiso abrir desde Madrid. De hecho, hay alguien que insiste en mantenerlo abierto. No se fiaban de Pau Cubarsí. Ni para ser uno de los centrales titulares de la selección española en un gran torneo como es un Mundial ni para poder ayudar al Barça a volver a ganar la Champions. El central catalán se está encargando de cerrar bocas con un rendimiento espectacular en su primera aparición en un Mundial.

Cubarsí está formando una pareja con Laporte más que segura, una pareja que ha llevado a la selección española a no haber encajado ni un solo gol en todo el campeonato y a Unai Simón a batir un viejo récord de Iker Casillas. A pesar de su extrema juventud, el azulgrana no ha ofrecido ni una duda. Seguro al corte, muy bien en la marca a los delanteros rivales, rápido en la recuperación y la corrección, ayudando al centro del campo en la salida de balón y fallando muy pocos pases. Va de exhibición en exhibición ganándose el derecho a optar a ser uno de los mejores defensas del Mundial Y solo con 19 años.