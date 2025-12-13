¿Hay tanto concierto para tanto estadio 365?

España se encuentra inmersa en la mayor oleada de inversiones en estadios que se recuerda. La confluencia del Plan Impulso de LaLiga y CVC con el Mundial 2030 ha permitido desbloquear inversiones que parecían imposibles para renovar un parque de instalaciones que olía a Naranjito e impedía exprimir los ingresos por matchday. Si se incluyen el Spotify Camp Nou y el Bernabéu, la cifra total rondará los 4.000 millones de euros que todos esperan recuperar del mismo modo: “haciendo que el estadio tenga actividad los 365 días del año y no solo cada dos semanas con un partido”. No atribuyo a nadie la declaración, porque seguramente la habrán escuchado en su ciudad cuando les han hablado del proyecto de remodelación.

No les falta razón, y es cierto. Pero que todos los clubes y promotores consideren que pueden convertir su casa en un espacio polivalente para organización de eventos abre un debate interesante. ¿Hay realmente tanta demanda de 'venues' para conciertos y actos corporativos en España para absorber toda la oferta que se está abriendo? ¿Va a ser rentable en según qué ciudades forzar la máquina para que un artista toque sobre el verde? ¿A alguno se le puede atragantar la inversión?

Miremos solo en las dos grandes ciudades españolas qué está pasando. En Madrid, el Bernabéu parece que ha dado con la solución acústica para retomar la vida musical, pero es el Riyadh Air Metropolitano el que por ahora se ha quedado las grandes citas de los próximos meses. Eso en cuanto al gran formato, porque la batalla también llega al recinto cerrado. Mientras el Atleti ha sumado esfuerzos con Oak View y Live Nation para que sus giras europeas paren en un nuevo recinto junto al estadio colchonero, la Comunidad de Madrid ha anunciado la ampliación y mejora del Movistar Arena para elevar su aforo hasta los 20.008 espectadores.

¿Les sorprende ese +8? Porque no es casual. Es un mensaje más o menos velado al Roig Arena, que con su estreno también quiere entrar en la puja por grandes eventos, ya sean de entretenimiento o deportivos, con el Eurobasket 2029 en el horizonte y quien sabe si también con el sueño de NBA Europe. Esa es la gran idea de la liga norteamericana de baloncesto: construyan arenas en grandes capitales europeas para construir activos inmobiliarios de entretenimiento con la canasta como activo ancla.

No discuto la demanda, porque el negocio de los conciertos crece a doble dígito, pero sería honesto que en algunas ciudades se ponga el foco del retorno en la mejora de la experiencia del aficionado -ergo, lograr un tíquet medio mayor porque haya más consumo- y en esa parte menos sexy, pero igualmente lucrativa, del alquiler de espacios para actos corporativos. No es brilli-brilli, pero sí recurrente.

El patrocinio, ¿sube o baja?

El patrocinio es el principal sustento de muchas organizaciones, y aunque la percepción sea de crecimiento, el sentido de la flecha varía mucho por territorios. La inversión en patrocinio caerá un 3% en España en 2025, hasta 1.994,5 millones de euros. Pero no es un frenazo estructural, sino el ajuste tras un año atípico de grandes eventos como la America’s Cup o la Copa Davis. Sin ese efecto, el mercado subiría un 6%, con el 81% del sector percibiendo más inversión, según los últimos datos del Atlas del Patrocinio de Intelligence 2P.

El fútbol sigue acaparando el negocio: 1.284,5 millones y las únicas tres propiedades con más de 100 millones en ingresos. Y de ahí para abajo, el resto compite por cuotas mucho más modestas. De hecho, las disciplinas polideportivas son las que más acusan la concentración de la inversión en aquellos territorios con mayores ventanas audiovisuales y poder de convocatoria: fútbol, baloncesto, motor, tenis y música.