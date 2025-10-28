Hay mucho más banquillo de lo que se dice

Toni Dro y Jofre esperan su momento con paciencia / Valentí Enrich

Uno de los comentarios recurrentes tras la derrota en el clásico es incidir en las bajas y lamentar la falta de alternativas en el banquillo. Suele repetirse la idea tópica de que “en el banquillo no había nada”. Es algo ante lo que me rebelo con toda la pasión y convencimiento posible.

Negar la importancia de las ausencias de Raphinha, Olmo, Lewandowski o gavi sería de necios pero para resaltar ello no hace falta atacar a los jóvenes y sentenciar que ellos no pueden ser la alternativa a estas ausencias.

Confundir juventud con falta de calidad es un error grave. Este tipo de comentarios van referidos normalmente a los jugadores del Barça Atlètic de los que se habla a menudo sin conocer sus cualidades y proyección de futuro.

Toni Fernández, Jofre Torrrents, Dro o Espart son futbolistas de un gran nivel. Se puede argumentar que todavía son inexpertos y que no están testados en la élite pero que Flick no haya recurrido a ninguno de ellos en el Bernabéu no quiere decir que no estén preparados para ayudar al primer equipo.

Dro dejó muy buenas sensaciones / DANI BARBEITO

Si algo nos ha demostrado el Barça en los últimos años es que mirar abajo y apostar por La Masia es siempre un acierto.

El segundo partido de Dro con el primer equipo fue mucho mejor que el primero y el gallego demostrará pronto que Flick tiene buen ojo y que siguen creciendo talentos de mucho nivel en la cantera. Y lo mismo podemos decir de Toni, Espart o Jofre.

No estamos hablando de jugadores para salir del paso que son convocados solo por necesidad. Si todo va bien estamos hablando de jugadores con posibilidades de asentarse en el primer equipo. Hoy muchos reclaman a Jan Virgili para el primer equipo tras descubrirlo en el Mallorca. Si Virgili es muy bueno y lo está demostrando, Dro, Toni y el resto tienen un potencial todavía mayor.

Toni y Jofre celebran un gol / Valentí Enrich

Si el Barça tiene la mejor cantera del mundo es para aprovecharla. Y la opinión pública haría bien en confiar un poco más en los futbolistas que piden paso.

Está muy bien apuntarse a caballo ganador cuando se salen en el primer equipo pero cuando van convocados y están en el banquillo hay que iusionarse con ellos y desear que gocen de oportunidades y no 'regalar' comentarios negativos en todos los análisis sobre la falta de alternativas serias.

Xavi Espart marcó el primer gol ante el Castellón B / Dani Barbeito

¿Cuando Iniesta o Messi esperaban su momento en el banquillo también pensábamos que no teníamos soluciones en los suplementos? Para los desmemoriados les contestaré que así era aunque ahora pueda parecer raro. ¿Había que fichar el pasado curso un pivote antes de que Flick apostara por Casadó y Bernal? En la opinión pública culé se respiraba unanimidad respondiendo de manera afirmativa a esta pregunta.

Hay que ser valientes y darles minutos porque todos ellos son futbolistas muy buenos con todo lo que se necesita para triunfar en la élite. Es cierto que necesitan su proceso pero no los menospreciemos por puro desconocimiento.

En el banquillo hay talento. Flick está en su derecho de esperar un buen contexto para ponerlos pero ello no quiere decir que no sean válidos.