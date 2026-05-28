Opinión
Nos has cambiado la vida, Alexia
Como dices tú en el vídeo, Alexia, no sé por dónde empezar. Ayer te abriste tú en canal y hoy lo haré yo. Y creo —o sé— que todo lo que voy a decirte ahora, aunque salga de mi corazón y hable desde mí, no será solo de mi parte.
Como culé me costará muchísimo no verte más jugar con esta camiseta. No me imagino el Barça sin ti. Pero también entiendo perfectamente tu decisión. Porque solo tú podías irte de esta manera: tan redonda, tan coherente, tan a la altura de todo lo que has sido. Una historia perfecta. Este año te he visto muy feliz, más que en cualquiera de los últimos años, y eso nos ha hecho felices a todos. Sé que te vas, como decías tú, llena de amor. Y te lo mereces.
Un día te enseñé un tatuaje que llevo en el brazo. “No hi ha distància”. Es una de las frases más importantes que has dicho nunca y seguramente, como pasa con muchas de las cosas que haces, en aquel momento ni siquiera eras consciente de lo que significaría. Querías decir, después de perder contra el Wolfsburgo y quedarse fuera de la final de la Champions la única vez en los últimos ocho años, que ya no había distancia con las grandes de Europa. Que estabais preparadas para ganarla. Y lo hicisteis. Una, dos, tres, cuatro veces. Pero aquella frase significa muchas más cosas.
Fue el año en el que empecé yo en SPORT y en el que me propuse, yo, que no era nadie, hacer lo que pudiera y darlo todo para que el fútbol femenino en general y el Barça en concreto tuvieran la visibilidad que merecían. Para que algún día se convirtieran en lo que son hoy.
Yo de pequeña jugaba a fútbol en el colegio y nunca se me pasó por la cabeza que algún día podría ser futbolista —menos mal que no tenía las referentes que tienen las niñas hoy porque, sinceramente, no estaba hecha para jugar. Pero es que tampoco imaginaba que podría ser periodista deportiva y contar todo esto. Cuando empecé, no se me pasaba por la cabeza, ni en el rincón más remoto de mi mente, que algún día explicaría finales de Champions, récords en el Camp Nou, desplazamientos históricos a Bilbao, Oslo o Eindhoven. Incluso a Turín o Lisboa. Ni que podría escribir un libro tan especial con vuestra historia.
Y es aquí donde aquella frase también lo cambia todo. Porque “no hi ha distància” no solo iba de vosotras. También iba de nosotras. De todas las personas que hemos crecido a vuestro lado. Porque tú también nos has abierto el camino a nosotras. Has hecho que los directores de los medios entiendan que esto también es importante. Que merece espacio. Que merece portadas. Que merece ser contado. Y has hecho que nosotras también lo seamos. Que aquí tampoco haya distancia.
Porque tú no solo has abierto el camino a las niñas de hoy. También has hecho que muchas mujeres que nunca se habían sentido parte de este mundo entiendan, por fin, que también era suyo.
Pienso, de verdad —y que no se enfade nadie porque hablo por mí—, que no ha habido mejor líder ni capitana en la historia de este club. Nadie que represente tan bien, en todos los aspectos posibles —deportivos, humanos, sociales—, lo que significa el Barça. Los títulos, colectivos e individuales, que has conseguido son casi lo menos importante de todo lo que has hecho. Te has dejado más que la piel por este escudo. Por estos colores. Por estas compañeras, las que siguen y las que ya no. Por este deporte. Referentes tuyos como Iniesta, Busquets o Puyol se rindieron a ti en tu despedida. Qué grande es esto.
Has liderado una lucha muy desgastante para llevar el fútbol femenino hasta donde está hoy. Y eso no lo habría hecho cualquiera. Te has comido muchas cosas tú sola para que no afectaran al resto. Te has desgastado en guerras diarias para que todas las que venían detrás de ti lo encontraran un poco más fácil. Y lo has conseguido. Has hablado cuando tenías que hablar, tú, que no eres muy de cámaras ni micros. Has callado cuando tenías que callar. Siempre por respeto. Ni siquiera hace falta recordar aquí todas las barreras que has roto. Siempre serás la primera en todo.
Me hiciste llorar aquel día en el Mini cuando conseguisteis el billete para la final de la Champions. Me hiciste llorar cuando dijiste que no había distancia. Me hiciste llorar con aquello de “si ganamos, somos eternas, pero por cómo jugamos” en Göteborg. Me hiciste llorar con tu primer Balón de Oro en París. El triunfo de todas. Me hiciste llorar con aquella primera reverencia en el Camp Nou. Tan elegante. Creo que nunca habrá una celebración más representativa. La reina inclinándose ante su gente. "Una di voi".
Me hiciste llorar cuando te rompiste, porque aquel día nos rompimos todos. Me hiciste llorar con el “cuando me recupere, voy a enfrentarme a bestias, así que tengo que ser una bestia” a Adrián. Me hiciste llorar con el segundo Balón de Oro, porque ya te vi caminar bien, porque estaban siendo meses complicados y aquel reconocimiento fue el empujón que necesitabas entonces y, también, porque era mi primera vez allí.
Me hiciste llorar cuando reapareciste. Me hiciste llorar cuando levantaste la Champions en Eindhoven, esta vez sí, delante de tu gente, y le diste aquel beso en la frente a Patri. Me hiciste llorar con aquel gol en Bilbao que siempre será uno de los más especiales que he vivido. Me hiciste llorar cuando el Camp Nou no dejaba de aplaudirte por tus 500 partidos y de corear tu nombre y tú te emocionaste. Me hiciste llorar en Oslo.
Y ayer lloré más que nunca, en el Camp Nou y en el Johan. Porque si hoy el Barça está donde está —y permíteme también decirlo— y si yo estoy donde estoy, es en grandísima parte gracias a ti. Nos has cambiado la vida. A mí y a muchísima más gente de la que probablemente llegarás a imaginar nunca. Cada uno a su manera.
Gràcies per tant, Alexia
