Hansi Flick vota a Joan Laporta

Si las elecciones a la presidencia del FC Barcelona fuesen mañana, Joan Laporta arrasaría. A la celebrada vuelta al remodelado Camp Nou hay que sumarle que el primer equipo acabará el 2025 líder en la Liga, el femenino domina en Europa y también en la Liga F, y el baloncesto se está recuperando tras la llegada de Xavi Pascual. A todo eso, las duras acusaciones de Florentino sobre el Caso Negreira han encendido a un Laporta que ha recuperado su discurso crítico y un tanto populista, pero que muchos socios del Barça agradecen y aplauden.

Por si todo eso fuera poco, ayer, en rueda de prensa, Hansi Flick hizo una nueva declaración de amor, aunque esta vez en favor del propio Laporta. Vino a decir que la única posibilidad de que continúe es este gana las elecciones. No hace falta decir nada más.

En definitiva, que el presidente del Barça lo tiene todo a favor para vencer en las urnas y continuar un nuevo mandato al frente del club. A su favor también juega que la oposición anda dividida y sin un mensaje que enganche a los culés. Es cierto que todavía quedan cuatro o cinco meses para el día en que se celebren los comicios y que el mundo del fútbol es muy cambiante, pero, si no hay ningún imponderable que afecte a los intereses de Laporta, todo indica que el paso por las urnas lo dejará incluso más reforzado.

Pitos en el Bernabéu

El arranque del Madrid contra el Sevilla fue lamentable. Tanto que se escucharon los primeros pitos antes del minuto 10 de partido y se prolongaron durante los 90 minutos. Los blancos siguen ganando sin convencer y eso hace que Xabi Alonso continue cuestionado y en la cuerda floja. Eso sí, tras la victoria se plantan a solo un solo punto del Barça que esta tarde tiene un complicado encuentro contra el Villarreal. Un partido en el que no estará Pedri ni tampoco Christiansen. Este último sufrió ayer una lesión de rodilla que podría ser grave.