Hansi Flick, ¿salvoconducto a la reelección?

En la primera mitad del año, los socios del Barça volverán a elegir a su presidente. Es un derecho preciado. En el Madrid, por ejemplo, las restricciones impuestas por Florentino Pérez han conducido a un disparate: veinte años sin votar. En el Camp Nou siempre mandó el balón. Desde luego, gestionar con tino el Barça no se reduce sólo a que el primer equipo divierta y gane títulos. La entidad contiene un enjambre interminable de aristas. La relación con los socios, otorgar a éstos una mayor participación, un tejido de partners a la altura del club, una estructura profesional acorde a los tiempos, transparencia en las operaciones o el cumplimiento de las promesas adquiridas son, citadas a modo de resumen, obligaciones que debe asumir el depositario de la propiedad.

Por más que la gestión tuviera sombras, jamás vi tambalearse a un mandatario con el equipo en lo más alto. Tembló - aunque resistió - Joan Laporta con la moción de 2008, tras dos años en blanco y un pasillo en el Bernabéu; y tembló hasta dimitir Bartomeu, en 2020, por el burofax de Messi y una nefasta política deportiva tras la fuga de Neymar. En 2015, Bartomeu, hundido en febrero en las encuestas, arrasó en julio gracias al triplete. Es el camino inverso. Ese sí lo vi. En clave electoral, Laporta ha clavado lo más importante: Hansi Flick. En año y medio, ha desarticulado al Madrid de Mbappé. 4 títulos, 5 clásicos, 3 finales y dos técnicos al limbo.

Font, Vilajoana y Ciria representan a un sector del barcelonismo disgustado con Laporta, pero esta vez no sólo competirán contra su carisma. Hansi, al que todos quieren en su proyecto, se lo está poniendo muy difícil. Hasta hoy, esto siempre funcionó así. Quedan sólo meses para saber si la mirada del socio se ha ampliado o sigue sólo enfocada en el rectángulo.