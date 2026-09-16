Hansi Flick, un referente para padres y madres

Cada vez tengo más claro que si el técnico alemán no existiera, habría que inventarlo. Creo que estamos a tiempo de clonarlo. Ya me dirán. Le escucho y, generación que compartimos al margen, me parece la mejor demostración del ‘seny’ catalán en versión germana. Que hable en inglés, en castellano o en suajili me da exactamente igual. La forma, que no niego que tenga su importancia, en su caso no tiene ni la mitad de la trascendencia que el fondo.

Tiempo hace que pienso que la figura de Flick repercute un punto más allá del vestuario y del césped. Los hechos, a lo largo de estas temporadas que lo contemplan, han ido escribiendo un guión en el que no han intervenido terceros. Cierto es que alguna directriz desde el club le han dado y que él ha cometido algún error fruto del agradecimiento. Comprensible y soportable. Lo verdaderamente importante es el ‘goteo’, lo que ha ido calando en el lugar de trabajo puro y duro, en la grada y en ese exterior en el que los intereses y la mercadotecnia tanta mella han hecho. Hansi es hermético, es padre, es jefe, es hijo, es abuelo, es compañero y es profesional. Y su edad, léase madurez, le sitúa en un plano en el que no hay tanto que agradecer como trascender.

Viene esta introducción a cuento sobre la ‘turra’ del Balón de Oro y las declaraciones de Lamine Yamal en el universo de Valdano. Al entrenador del Barça le agota el tema pero no por ello deja de ponerse del lado de los suyos. Lo expresa claramente -“qué ganas tengo de que se acabe este tema”- pero, a la par, comprende a su jugador, una estrella de diecinueve años que carga con esa agradable mochila aun cuando ello pueda afectar de algún modo al colectivo. Qué bien lo han hecho todos. Rodri ha dado un paso al lado, consciente que iba a salir una portada de la revista que otorga el galardón en la que ni aparece. Una injusticia futbolística, sí, que puede digerir porque ya cuenta con reconocimientos que le colocan en el lugar que merece y una madurez ejemplar. Los compañeros del chaval han cerrado filas, lógico, pero la figura de Flick es la que más coherencia ha aportado al asunto. Consciente del negocio y a sabiendas de lo que a nivel publicitario supone tener un futbolista como Lamine Yamal, el alemán le acompaña en el proceso pero le advierte que no le gusta que verbalice que se considera el mejor.

Tomen nota los padres y las madres. A todo sí, no. A los hijos extraordinarios hay que situarlos en el lugar que merecen pero con los pies en la misma tierra que pisan todos. Desde el lugar real de convivencia con el resto. Desde el equipo/familia en el que habrá hermanos/compañeros/amigos que forman parte de esa iluminación sin ser los iluminados. “Hubiera preferido que no dijera nada pero respeto que lo haga”, dijo ayer Hansi en rueda de prensa. Con él. Sin fisuras. Un hijo. Pero con una advertencia. Un padre. Ambas afirmaciones pueden convivir con el amor como hilo conductor. Educar es esto. Avisar. Poner el valor en su lugar sin doblegarse ante nada. Ni ante nadie. Nos llenamos la boca de hablar de referentes entre los jóvenes. Los padres también los necesitamos. Y aquí tienen ustedes a uno del que tomar nota.