Hansi Flick tiene razones para cabrearse

Hansi Flick durante la rueda de prensa previa al Barça-Valencia de LaLiga 2025/26 / DANI BARBEITO

El entrenador del Barça se ha convertido esta temporada en el portavoz con más credibilidad de todo el club. Sus intervenciones, siempre sinceras, reflejan cada semana su sentir, el del vestuario y, en ocasiones, el de la propia entidad.

Es verdad que suele morderse la lengua, pero siempre suelta algún que otro mensaje. Ayer, igual que hace unos días nos dejó la frase sobre el ego de los futbolistas, atacó al seleccionador español, Luis de la Fuente.

No fue casualidad su reflexión, pues llevaba bien preparado el recado. Sabía perfectamente que Lamine Yamal había disputado 79 y 73 minutos con España, con problemas en el pubis, y mientras la selección ganaba con facilidad. O sea, que no era necesaria su participación ni mucho menos arriesgar a que la lesión fuera a más.

Pues sí, Hansi Flick lleva toda la razón porque al joven delantero azulgrana, de tan solo 18 años, hay que protegerlo si no quieren que ocurra lo mismo que le pasó a Pedri.

La lesión de pubis puede ser superficial, pero son muchos los futbolistas jóvenes a los que les afecta y acaban perdiéndose numerosos partidos. De hecho, a día de hoy, Lamine es seria duda para el primer encuentro de Champions.

Pues eso, que el contundente mensaje de Flick no gustó a determinados altavoces de la capital, pero era necesario que alguien alzara la voz.

Xabi Alonso pone orden en el Madrid

El Madrid de Xabi Alonso no despliega un fútbol espectacular, pero el equipo juega de manera ordenada y cada futbolista sabe cuál es su misión. Xabi Alonso ha logrado en muy poco tiempo corregir el caos que vivió el Madrid en la última temporada de Ancelotti y colocarse líder de la Liga tras lograr cuatro victorias consecutivas.

Ante la Real Sociedad jugaron 60 minutos con uno menos, pero sumaron tres de esos puntos que al final del campeonato resultan decisivos. Hoy es el turno del Barça, que sin Lamine Yamal y en el Johan Cruyff no puede despistarse.