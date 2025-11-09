Hansi Flick, psicólogo de urgencia

Tras el empate ante el Brujas, Hansi Flick ha dejado de ser únicamente el entrenador del Barça. Esta semana, entre charlas individuales, sesiones en círculo y mucho análisis compartido, ha asumido un rol más profundo: el de terapeuta de grupo. No le dolió solo el empate. Lo que más le pesó fue no ver lucha, ni energía, ni esa rabia competitiva que distingue a los equipos grandes incluso en sus días más flojos. No reconoció a su propio equipo.

“Ya hemos hablado mucho”, repite Flick. Y uno intuye que más que tratar de fútbol, se ha hablado de emociones. De confianza. De actitud. El Barça sobrevive, pero no compite con la convicción de quien se sabe candidato a todo. Y eso, para Flick, es lo verdaderamente preocupante.

El modelo del alemán no funciona con el equipo al 70%. O están todos con los cinco sentidos y entregados al 100%, o la sensación de descontrol se apodera del grupo.

Lucha interna y margen de reacción

Flick sabe que está cinco puntos por detrás del Real Madrid, pero también ha querido dejar algo claro: la Liga ni mucho menos está decidida. El margen es remontable, el calendario ofrece oportunidades y los refuerzos, es decir, los lesionados que regresan, están más cerca que nunca.

Y en medio de ese proceso interno, de esa terapia de grupo compartida, ha brotado un gesto que lo cambia todo. Ha bastado una frase, un tono, una sonrisa. Flick ha hablado del Camp Nou. Y se le ha iluminado la cara. Como si, por un instante, el presente dejara de pesar y el futuro se acercara con fuerza. Porque sí, se mueren de ganas. De volver. De reencontrarse. De sentirse en casa. De que el nuevo estadio no solo sea un edificio, sino una señal de que todo puede empezar de nuevo. De que el público se sienta, por fin, más cerca.

Renovación emocional y próximos desafíos

Y quizás ese sea el mejor mensaje que ha dejado esta semana: que aún hay tiempo. Que aún hay ambición. Que este equipo, pese a sus dudas, no se ha rendido. Y eso, en noviembre, vale más que cualquier clasificación provisional.

Para ello, lo primero es ganar en Vigo. Un golpe de efecto antes del parón, que debería pasar sin más contratiempos… y sin añadir nuevas bajas a la enfermería.