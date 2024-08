Flick, tu espejo es Guardiola

Pep Guardiola saluda con afecto a Hansi Flick / Valentí Enrich

No es Hansi Flick un técnico al que, a sus 59 años y tras haberlo ganado todo con el Bayern, se le tenga que explicar nada de fútbol, pero incluso a los entrenadores más importantes les viene bien reflejarse en otros compañeros. Para triunfar en el Barça, el espejo del alemán debe ser el de Pep Guardiola.

La Masia es un tesoro en manos de Flick para devolver la excelencia al fútbol azulgrana. La valentía que ya ha demostrado, por ejemplo, para mantener en el doble pivote a Marc Bernal y Marc Casadó, sin ‘experimentos’ de jugadores más contrastados, pero fuera de posición, se ha de mantener cuando llegue la hora de la verdad. A Hansi se le percibe totalmente predispuesto a confiar en los canteranos y las palabras de su primera rueda de prensa han llegado acompañadas de hechos. Como debe ser.

Es imposible ver a Marc Bernal sobre el césped y no reconocer al Sergio Busquets de sus inicios.

Reflexionaba hace unos años Pep Guardiola en una entrevista a TV3: “Yo subí al primer equipo a Busquets, a Pedro y a otros, pero a veces me lo planteo: ¿Los habría puesto si no los hubiera tenido en Tercera? Pues no lo sé”. El de Santpedor decidió arriesgar y triunfó.

El contexto para Flick puede ser ahora más propicio que cuando Pep dio el salto al banquillo del Camp Nou. Para empezar, porque la caja está vacía y hay que hacer de la necesidad, virtud, pero aun así, han sido muchos los técnicos que no se atrevieron a dar este paso.

Es imposible ver a Marc Bernal sobre el césped y no reconocer al Sergio Busquets de sus inicios. Poderoso en lo físico (una versión mejorada en este sentido el de Berga al estar dotado de más masa muscular y rapidez) y una clarividencia fuera de lo común para iniciar las jugadas. Lo que más les distingue es la pierna dominante, siendo 'Busi’ diestro, y Bernal, zurdo. El de Badia quizás se habría ‘diluido’ si, un buen día, Pep no hubiera ‘tumbado’ a Yaya Touré para dar la alternativa al canterano.

Sergio Busquets y Pedro Rodríguez, los frandes 'descubrimientos' de Guardiola / EFE

El de Santpedor también hizo de Pedrito un extremo diestro con gran facilidad para el gol que se ganó el respeto de todos y pasó a llamarse Pedro. Su ascensión se ‘cocinó’ más lentamente que la de ‘Busi’ y no entra en la lista de debuts de Pep porque antes se había estrenado, aunque de manera testimonial, con Frank Rijkaard. En la misma banda, aunque es más ‘9’, jugó Pau Víctor el clásico y constató lo que ya sabían con total certeza todos los que siguieron la pasada campaña al filial: que es un ‘killer’ insaciable y que habría que dar un ‘tirón de orejas’ a quien se despistó y no ejecutó la cláusula en su día. Menos mal que después se pudo subsanar...

Bernal y Pau Víctor deben ser, para Flick, los Busquets y Pedro de Guardiola. Como Marc Casadó otro Thiago, ahora en el cuerpo técnico. Un camino que, muchos años después, ilusiona volver a recorrer.