Hansi Flick emerge entre Guardiola y Ancelotti

Ancelotti y Pep afrontan el gran reto de la Champions / JUANJO MARTIN/EFE

La renovada Champions League nos ofrece una eliminatoria espectacular, solo que esta vez con unos tintes dramáticos difíciles de imaginar. El City y el Madrid, Guardiola y Ancelotti, no se enfrentarán por la gloria, sino para evitar el fracaso, será un enfrentamiento entre perdedores.

Ambos están en una situación límite que va más allá de la Champions. No en vano, Guardiola transita a quince puntos del liderato de la Premier y ya con la Liga perdida, su única tabla de salvación es Europa, donde se encuentra en el pelotón de los torpes, como Ancelotti, que no ha sabido encajar a Mbappé y al que Vinicius no hace ni caso. Pep está en el peor momento de su carrera como entrenador; Carletto, quizás en el principio del final de la suya.

Mientras tanto, en Barcelona emerge la figura de Hansi Flick. Está haciendo un equipazo, en estos momentos, posiblemente el mejor de Europa y con seguridad el que mejor fútbol practica en el continente. Flick no es líder en la Liga, pero va como un cohete a por ello, le ha restado cinco puntos al Madrid en dos jornadas, el festival de goles del equipo azulgrana y la imagen de superioridad sobre sus rivales son apabullantes y en Europa solo el Liverpool le aguanta el tipo.

El alemán ha dado con los jugadores de la cantera, el sistema de juego y el método de trabajo ideales para el Barça. Es favorito a todo, mientras Guardiola y Ancelotti cotizan a la baja y uno de los dos quedará dentro de ocho días retratado para siempre.

-----------