Hansi Flick ya conoce la butifarra catalana

Las sensaciones futbolísticas del Barça de Hansi Flick no son nada buenas, pero no hay remontada que no sirva para levantar los ánimos. El Barça volvió a jugar con fuego y estuvo a un minuto de quemarse. Y es que, desde que Pedri marcó un golazo en el minuto 14 de la primera parte, el equipo se descompuso y el Girona tuvo cinco claras oportunidades de gol. La defensa azulgrana se convirtió en un coladero, el centro del campo desapareció y los delanteros acabaron pidiendo la hora. Fue un desastre absoluto, y solo el desacierto de los atacantes del equipo de Míchel evitó irse al descanso con una goleada favorable a los visitantes.

El segundo periodo se inició como el primero: presión sin orden, falta de ideas, escasa creatividad y las mismas ocasiones de gol para el Barça que para el Girona. Parecía que todos los futbolistas de Hansi Flick hubieran olvidado las consignas de su entrenador. La impotencia era total y, para más inri, una tormenta centrada solo en la montaña de Montjuïc desdibujó aún más el juego de los locales.

Tanto, que Koundé ofreció su peor versión, Rashford estuvo desacertado y Lamine y Pedri abandonaron el terreno de juego asfixiados a falta de veinte minutos para el final. Sin embargo, este equipo nunca se da por perdido y fue Araújo, que acababa de saltar al terreno de juego, el responsable de concretar la remontada.

De todas formas, a una semana del Clásico, el juego mostrado por los azulgranas es preocupante y, más aún, viniendo de dos derrotas consecutivas. No fue decisivo Gil Manzano, pero a Hansi Flick le desesperó, tanto que resultó expulsado. Luego, tras el gol de la victoria y desde el túnel de vestuarios, el técnico alemán realizó dos butifarras catalanas. No sabemos si fueron para el colegiado o por el mal juego de su equipo, pero está claro que cada día está más adaptado a Catalunya…