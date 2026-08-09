Hansi Flick es el comodín de la llamada

El mercado del Barça está siendo frenético, cada día es una sorpresa nueva y a nadie le cabe ya duda de que se está confeccionando una plantilla para luchar por todo, y sobre todo, para que Europa deje de ser una ilusión para convertirse en una seria candidatura. No hay que olvidar lo que se está jugando el club azulgrana desde los despachos este verano, pues la previsión es que el próximo año vuelvan las limitaciones. Toca arremangarse y a fe que lo está haciendo la dirección deportiva. Deco tiene la fortuna de contar con un aliado de lujo, un Hansi Flick que está personalmente muy implicado para que el cesto blaugrana cuente con los mimbres que tanto necesita.

Si te llama Hansi Flick, todo cambia. Ocurrió con Anthony Gordon cuando parecía que estaba a solo un paso del potente Bayern de Múnich y está a punto de volver a pasar cuando Rodri descolgó el teléfono y en la pantalla apareció el nombre del alemán. Flick les explicó lo que quería de ellos y el papel que iban a tener en su sistema de juego. Deco y los suyos hicieron el trabajo previo y pusieron la rúbrica. Entre medio, hablar con alguien que tiene las ideas tan claras fue lo que ha acabado desequilibrando la balanza.

También Hansi Flick se está encargando de aspectos menos agradables, como el de comunicar a futbolistas que van a tener pocos minutos que lo mejor para todas las partes es un cambio de aires. Con su manera de decir las cosas tan amable como directa, pesos pesados del vestuario como Ronald Araujo han entendido la situación, aunque el uruguayo ya hace tiempo que había asumido que en otro equipo, en este caso el Liverpool, iba a tener un mayor protagonismo.

Flick es un amante del fútbol base y nunca se cansa de elogiar el trabajo que se lleva a cabo en La Masia. Está fuera de toda duda porque ahí están los chavales a los que les ha dado un rol importante. Pero como no es por postureo ni por incrementar el número de debutantes, también es capaz de decirles lo que hay si piensa que no van a jugar lo suficiente. El control por parte de Deco y la dirección deportiva de todo lo relacionado con el Barça Atlètic también alcanza al mister del primer equipo, que ya llevaba meses dándole vueltas a la necesidad de crear una dinámica conjunta.

Hansi Flick no es solo el entrenador del FC Barcelona, con todo lo que conlleva el cargo. Es mucho más y a medida que ha ido cumpliendo temporadas, esta ya es la tercera, ha ido incrementando su poder de decisión. Y el club, encantado de su máxima implicación. El fútbol no es una ciencia exacta y son muchos los factores que entran en juego, pero a priori, el proyecto Flick 3.0 pinta muy bien. Porque cuando todos reman a una, los resultados acaban por llegar.