Hansi elige a Bernal y le manda un mensaje

Ser entrenador es muy difícil. Mucho más que ser futbolista. El técnico, más allá del regocijo o la zozobra de un resultado, se lleva un montón de deberes a casa. Uno de los más importantes, a veces de un calado que trasciende a lo táctico, tiene que ver con la gestión del vestuario. Un asunto prioritario en cualquier plantilla de cierto nivel. Si además, en la caseta conviven diez campeones del mundo, como sucede en el Flick 3.0, pasa a ser una tarea absolutamente clave. Decisiva para alcanzar el éxito.

En eso anda el preparador alemán, tal vez ante el mejor plantel que jamás le hayan dado desde su aterrizaje en el Camp Nou. Gordon, Raphinha, Lamine, Fermín y Espart se salen. Olmo, Adeyemi y Gabriel Jesús piden turno. Gavi y Cancelo, que puso carita el domingo, juegan poco. A Koundé le salvó la nariz de Eric pero en la cabeza de Hansi, ahora mismo, es suplente. A mayor competencia, mejores rotaciones. Pero más marrones para el míster. La mayoría de los últimos mensajes de Flick han ido enfocados a eso. A gestionar más que a entrenar.

En uno de ellos, mató dos pajaros: elogió el liderazgo de Rodri y, sin que nadie le preguntara, sacó el nombre de Marc Bernal. “Si la toma de manera correcta, tiene una gran oportunidad”, refiriéndose al legado que el madrileño puede dejarle para el futuro. Si la toma de manera correcta... Es decir, si no se impacienta, si piensa más en lo que juega que en lo que no juega y si entiende que igual, aunque sin renunciar a nada, el objetivo es ser indiscutible con 22 años; Flick habrá conseguido su propósito. Bernal es el elegido y debe aprovechar su convivencia con el capitán de España para crecer. El mensaje encriptado al 22 del Barça. Gestionando, que es gerundio.