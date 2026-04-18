No han entendido nada

El Barça se quedará otra vez sin ganar la Champions League tras caer en los cuartos de final ante el Atlético de Madrid en una eliminatoria muy polémica y con un montón de decisiones que siempre perjudicaron a los azulgranas, que fueron superiores a su rival durante la mayor parte de una eliminatoria que tuvieron que jugar durante muchos minutos con un hombre menos.

Tras unas primeras horas de orgullo máximo hacia el equipo de Hansi Flick, han ido apareciendo las primeras voces críticas dentro del propio barcelonismo, voces que ya no se conforman con ganarle dos ligas consecutivas al todopoderoso Real Madrid de Florentino Pérez, Vinicius, Mbappé, Bellingham y compañía. Voces que le piden a Flick que cambie su estilo de juego, que refuerce el centro del campo y que se tape en defensa para asaltar la Champions la próxima temporada.

La mayoría de ellos son los que se han declarado a lo largo de su vida contrarios a la filosofía de Johan Cruyff y que no reconocen que la llegada del neerlandés al banquillo del Barça en 1988 cambió para siempre la historia del club. Son aquellos a los que tampoco les gustaba Pep Guardiola y a los que se refería Cruyff cuando lanzó una de sus grandes frases: “Si no sabían por qué ganábamos cómo van a saber por qué perdemos”. Son aquellos que tras la llegada del neerlandés al banquillo del Barça se echaban las manos a la cabeza cuando el equipo salía a jugar con tres defensas y que estaban al borde del infarto cuando, a veces, los defensas eran Eusebio, Koeman y Goikoetxea.

Flick, a su manera y con matices, es un entrenador fiel a la filosofía ‘cruyffista’, que encaja perfectamente en el Barça. Siempre mira hacia adelante cuando plantea los partidos. Quiere marcar más goles que el contrario, tener el balón y exige a sus futbolistas presionar con todo al rival para recuperar la pelota rápido y en campo contrario para volver a atacar. Tiene máxima confianza en La Masia. ¿A quién les recuerda? A Cruyff y a Guardiola, el mejor alumno del neerlandés. El primero cambió la historia del FC Barcelona cuando llegó en 1988. Desde entonces, el club azulgrana ha ganado 18 ligas y está a un paso de ganar la 19. Antes, solo había levantado diez. También ha ganado cinco Copas de Europa. Su ‘Dream Team’ ganó la primera y el equipo de Guardiola, uno de los mejores de la historia del fútbol, la tercera y la cuarta. Con Flick, jugando así, con una plantilla liderada por Lamine, con riesgo y con un fútbol atractivo y brillante, seguro que llegará la sexta. Hacen falta un par de retoques y no moverse del camino. Los que piden un cambio para ganar son los que no han entendido nada.