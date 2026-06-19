Hamza, un negocio redondo para el Barcelona

Hay fichajes que cuestan mucho dinero y salen mal. Y hay otros que, por su coste, por su proyección y por la manera en que se gestan, acaban convirtiéndose en auténticas obras maestras. El fichaje de Hamza por el FC Barcelona pertenece a esta segunda categoría.

Porque no estamos hablando únicamente de un jugador con un enorme potencial. Estamos hablando, sobre todo, de una nueva manera de trabajar dentro del Barça. Una forma de actuar en la que la secretaría técnica y los responsables del fútbol base colaboran estrechamente, comparten información y toman decisiones conjuntas. Y Hamza es, probablemente, el mejor ejemplo de ello.

El Barça apostó por él hace apenas unos meses. Lo fichó por 1,5 millones de euros para incorporarlo inicialmente al juvenil. Era un jugador prácticamente desconocido para el gran público, pero no para quienes llevan años siguiendo el fútbol formativo internacional. Hoy, apenas medio año después, Hamza ya ha debutado con la selección absoluta en un Mundial. Apenas ha jugado quince minutos, es cierto, pero su valor ya se ha multiplicado. Si costó 1,5 millones, no sería extraño que hoy estuviera cerca de los ocho.

Y lo más importante es que todavía no ha hecho nada. O mejor dicho: todavía no ha mostrado casi nada de todo lo que puede llegar a ofrecer.

Sería injusto atribuir el mérito de este fichaje a una sola persona. Hamza es el fruto de un trabajo colectivo, de cuatro profesionales que han sabido unir conocimientos y visión estratégica para adelantarse a todos. Desde Talin alexanko, responsable del fútbol base, junto a su mano derecha, Andrés Manzano, hasta Deco y Joao Amaral, responsables del área del primer equipo. Todos ellos participaron en una operación que demuestra que el talento no siempre se encuentra en los escaparates más evidentes.

El Barça lo descubrió en un Mundial sub-17 y actuó con rapidez. No dudó. Y acertó.

Desde su llegada el pasado invierno, Hamza no ha dejado de crecer. Ha convencido a todos los entrenadores con los que ha trabajado y ha sembrado una certeza en la dirección deportiva: estamos ante un diamante en bruto. Le queda mucho camino por recorrer, pero nadie duda ya de su potencial.

Esta pretemporada la realizará con el equipo de Hansi Flick y existe la convicción de que el técnico alemán no tardará demasiado en darle una oportunidad real en el primer equipo. Los técnicos del juvenil destacan su extraordinaria competitividad, su personalidad y una madurez impropia de su edad.

El negocio ya está hecho. Pero no solo en términos económicos. El gran éxito del fichaje de Hamza es haber demostrado que cuando la secretaría técnica y el fútbol base trabajan en sintonía, el Barça vuelve a tener ventaja.

Hace unos años el club acertó de lleno con Pedri. Hoy, en los despachos del Barça, existe la sensación de que han encontrado a su particular Pedri. Un futbolista llamado a marcar una época, el mismo que sustituyó a Salah en el partido inaugural de Egipto y que está destinado a tener un papel protagonista tanto en la selección africana como, muy pronto, en el FC Barcelona.

El tiempo dictará sentencia. Pero todo apunta a que Hamza será uno de esos nombres que dentro de unos años obligarán a preguntarse cómo fue posible ficharlo por tan poco dinero.