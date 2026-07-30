Haced caso al entrenador

Hay pocas épocas más ruidosas que un mercado de fichajes. Cada movimiento genera un debate interminable. Que si un jugador no vale lo que cuesta. Que si había opciones mejores. Que si por ese dinero habría sido preferible fichar a otro. Que si este encaja, que si aquel no. Todos tenemos una lista de favoritos. Todos creemos saber qué necesita un equipo. Y, sin embargo, hay una opinión que demasiadas veces queda sepultada bajo el ruido: la del entrenador.

Porque, al final, si un club decide apostar por un técnico para liderar un proyecto, también deberíamos confiar en su criterio a la hora de construir la plantilla. Después se podrá hacer el fichaje o no. Después el fútbol dictará sentencia. Pero resulta difícil entender que se cuestione cada incorporación sin tener en cuenta quién va a trabajar con ella cada día.

Este verano hemos vuelto a verlo. Se ha discutido si Gordon vale los 70 millones de euros más variables que ha pagado el Barça. También si era necesario fichar a Adeyemi. Y, en el femenino, el debate se ha repetido con Kerolin Nicoli y los 1,2 millones de euros que costará su incorporación, una cifra récord para la sección.

Lo que no tiene sentido es analizar estos fichajes como si fueran cromos intercambiables. Como si todos los extremos ofrecieran lo mismo o todas las delanteras pudieran cumplir exactamente la misma función. Como si todos tuvieran las mismas pretensiones económicas. No se ficha únicamente talento. Se ficha un perfil. Un futbolista que debe responder a una idea, encajar, interpretar y aportar exactamente aquello que el entrenador considera que le falta a su equipo. Y esa parte, desde fuera, rara vez se conoce.

El Barça viene de atravesar años económicamente muy complicados y sabe que difícilmente podrá acudir al mercado con esta capacidad de inversión el próximo verano. Precisamente por eso, cada operación está medida al detalle. El club no puede, ni quiere, entrar en todas las pujas.

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

Por eso resulta significativo el patrón que ha seguido este verano. Las direcciones deportivas, Deco en el masculino y Marc Vivés en el femenino, ha estudiado múltiples alternativas. Sin embargo, han preferido reservar los grandes esfuerzos económicos para aquellos perfiles que, junto a Hansi Flick y Pere Romeu, consideran verdaderamente estratégicos para sus proyectos. Gordon, Adeyemi y Kerolin responden a esa misma lógica. Son futbolistas que encajan en una idea concreta de juego, cumplen unas características específicas y representan el tipo de inversión que el club considera prioritaria.

Pero esa confianza no debería limitarse al mercado. Un entrenador no solo decide qué futbolistas llegan. También elige en qué canteranos confiar, quién está preparado para dar el salto al primer equipo, qué jugador merece más protagonismo o a quién conviene esperar tras una lesión. Todas esas decisiones también construyen un proyecto y, sin embargo, muchas veces se juzgan con la misma inmediatez que un fichaje.

Habrá incorporaciones que funcionen y otras que no. El fútbol nunca ofrece garantías. Pero, si el Barça ha decidido poner en manos de Flick y Romeu el rumbo de ambos proyectos, deberíamos asumir que son ellos quienes mejor saben qué piezas necesitan para desarrollarlos.

El tiempo acabará diciendo si Gordon, Adeyemi o Kerolin justificaron hasta el último euro invertido. Lo hace siempre. Pero, antes de convertir cada decisión en un juicio sumarísimo, quizá convenga recordar que un proyecto solo tiene sentido cuando existe una idea detrás. Y si has confiado esa idea a un entrenador, también deberías confiar en su criterio para construirla. Después, como siempre, hablará el césped