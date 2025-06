Que hablen con Lamine Yamal

Lamine Yamal pasa junto al trofeo de la UEFA Nations League tras la final entre Portugal y España

Lamine Yamal, la gran revelación del fútbol mundial que, cómo pasó con Leo Messi, nació en el seno del Fútbol Club Barcelona, ha demostrado tanto fuera como dentro del campo una capacidad de concentración muy por encima de lo que se puede esperar de un chaval de 17 años, y no solo de concentración, sino de seriedad y de nobleza.

Todos quienes lo han tratado hablan de él como de un chico que es mucho más maduro de lo esperado y que, si nada lo descentra, puede tener muchos años de gloria deportiva por delante.

Lamine ha nacido en la era de las redes sociales. Los jóvenes de esa generación dominan la comunicación como nadie y, si además uno es listo, como es el caso de Lamine, las redes y los medios serán una buena herramienta para comunicarse.

Hoy en día, las cámaras de televisión y también la de los móviles particulares enfocan a las estrellas. Los futbolistas lo saben; pero seguramente Lamine lo sabe mejor que nadie.

¿Y a qué viene esto? Pues que la reacción de Lamine Yamal de dejar el terreno de juego en solitario camino de los vestuarios mientras sus compañeros presenciaban las alegrías de los portugueses por haber ganado la Nations League no es espontánea, sino premeditada y a sabiendas de que todos le estábamos mirando.

Terminó el partido contrariado porque no le gustó ser sustituido durante la prórroga, y supongo que el malhumor no le permitía ver cómo los portugueses festejaban su victoria. Lo entiendo. Sin embargo, no lo comparto: me pareció incorrecto que se ausentara abandonando a sus compañeros.

Ojo con este tipo de acciones. Sentirse demasiado protagonista es peligroso y a esa edad tener actitudes como esa indica que más adelante, si nadie habla con él y le hace entender que hay que hacer las cosas de otra manera, puede acabar incorporando conductas antipáticas que no le van a beneficiar en absoluto.