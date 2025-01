Cuando hablen de favoritismo, hablen del Real Madrid

FC Barcelona

La gran diferencia entre el entorno del Barça y el entorno del Real Madrid, es que los primeros somos críticos y vigilantes en el cómo se gestiona nuestro club y los segundos, como si de una secta se tratase, van todos a una. A muchos les puede parecer que lo mejor es hacer lo que hacen en la capital, pero en este caso, si hiciésemos lo mismo, nos convertiríamos en eso que nunca quisimos ser.

En lo personal, cuando de fútbol se trata, a mí lo único que me importa es el juego de mi equipo y el resultado del partido, pues entonces, durante los noventa minutos que dura el encuentro, la unión es compartida. Al terminar, cuando se habla de asuntos extradeportivos, esas cuestiones de despachos, administrativas, económicas y todo eso relacionado con la gestión, si alguien hace una cosa que me parece incorrecta, por mucho que sea de los míos, lo denunciaré. La idiosincrasia culé, o al menos la de muchos, nos obliga a actuar de esta forma; es algo, diría, cultural dentro de una parte del barcelonismo.

Con el “fin” del espectáculo dantesco que hemos vivido con las inscripciones de Pau Víctor y Dani Olmo, aunque algunos directivos escapen ahora de la autocrítica y lo vendan como un affaire perfectamente llevado, ha llegado la respuesta masiva de la prensa madridista tachando lo sucedido como un favor incomprensible hacia el FC Barcelona. Quede claro que siempre he pensado que los dos grandes clubs de este país, el Barça y el Madrid, han sido beneficiados por decisiones arbitrales en los terrenos de juego; no por una mano negra, si no por la presión que significa arbitrar a los dos equipos que acaparan gran parte de los focos mediáticos de este deporte.

Pero que en Madrid utilicen el lema de 'contra todos y contra todo' es algo tan ridículamente gracioso como ofensivo, un sketch más de una propaganda perfectamente diseñada. El 'contra todos' no se debe referir a las presidencias de La Liga y de la RFEF, comandadas por reconocidos y orgullosos merengues. Tampoco se debe referir a su presidente, que, a diferencia de nosotros con los nuestros, nadie se atreve a señalar ni poner en duda aún sabiendo el poder que ejerce no solo en el mundo del fútbol.

Es inquietante pensar que todos van contra ti al mismo tiempo que, curiosamente, la parte más benevolente de las reglas siempre recaiga a tu favor. Lo vemos continuamente; los insultos de los colchoneros a un jugador merengue provocan el cierre de parte de su estadio; en cambio, si el insultado se llama Lamine Yamal y viste de blaugrana, los debates sobre el racismo desaparecen y las sanciones ejemplares nunca llegan a determinarse. Cuatro tarugos -no hagan juegos con mi nombre- llaman mono a un jugador y se acusa a toda una afición de racista, en cambio, cuatro tarugos más hacen lo mismo en el Bernabéu, y el problema pasa de ser colectivo a individual. Extraña vara de medir y de juzgar.

El 'contra todos' tampoco debe referirse a que el que se toca la nariz, un polaco vestido de blaugrana, le caigan tres partidos, y a una agresión, llevada a cabo por el premio Sócrates, la penalicen con dos. Dejando de lado, claro, la dudosa redacción de lo acontecido en el acta para no enfadar a quien no se debe.

Hoy, que para variar, no se habla de esto último ni una cuarta parte de lo que se habla sobre la cautelar que permite jugar -por ahora- a Olmo y Víctor, los voceros gritan a los cuatro vientos “¡Favoritismo, favoritismo…!”, sacándose de la chistera teorías divertidas como que todo esto es un plan maquiavélico para favorecer al FC Barcelona; estamos a tan solo unas horas de que digan que Dani Olmo y Pau Víctor pueden jugar gracias a un acuerdo entre Puigdemont y Sánchez a cambio de aprobar los presupuestos.

Mientras tanto, a Vinicius lo veremos jugando la final de la Supercopa y dentro de tres jornadas, probablemente chutando un penalti, y el Bernabéu seguirá sin recibir ninguna sanción. Cuando hablen de favoritismo, por favor, primero hablen del Real Madrid.