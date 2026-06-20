Hablemos de prioridades

El Barça, ante la mirada atónita del entorno, arrancó el mercado como un tiro. Setenta quilos y Anthony Gordon, flojo en el debut de Inglaterra en Dallas, al saco. Mientras Florentino y Riquelme se pegaban en el ring de la central lechera, Deco daba el primer golpe. No tanto por llevarse al exfutbolista del Newcastle, algo desconocido para el gran público, sinó por la exhibición de un músculo económico inédito en los últimos años. Nos miramos y dijimos... a ver si incluso van a cerrar el róster antes del Mundial. Pues no. Habrá que esperar. De repente, irrumpió el Madrid. Dumfries, Konaté, Bernardo Silva y Cucurella, tres de los cuatro en la órbita azulgrana, fichados. Y quieren a Bastoni, dicen. Jugador que ronda la agenda de Deco, jugador asediado por la casa blanca. ¿Escenario inquietante? Para nada.

Se sabía que el Madrid, tras dos años en la lona, iba a reforzarse desesperadamente y que el Barça, instalado en su hegemonía, podía medir más sus movimientos. Entre ellos, desde luego, no va estar Marc Cucurella. Jugará en el Madrid, junto a Bernardo Silva. Dos peticiones de Mourinho, dos perfiles que nunca constaron como prioritarios en el excel de Flick. Eso no significa que Cucu y Bernardo no hubieran sumado. Sorprende que quienes ponían el grito en el cielo por lo mucho que la llegada de Bernardo podía comprometer a gente de la casa, ni se acordaran de Balde a la hora de defender el fichaje de “Cucu”. Balde, que a mí me sigue pareciendo un lateral con futuro en el Barça, también creció en la Masía y celebró la Liga en las Ramblas, junto a Casadó. Tal vez, la diferencia radica en que Cucurella es de Alella y se formó en la casa. Bernardo nació en Lisboa. Y claro, ya no es lo mismo.

En el Barça, la apuesta por la Masía y los mejores del continente no sólo resultó compatible, sinó que casi siempre fue un sendero hacia la gloria. Entonces, ¿por qué pedir a Bernardo era ir en contra de la cantera? Silva -50 partidos en el último City de Pep - era un fichajazo. Cucurella, cuyo mensaje el jueves fue el propio de un merengue de cuna, también, pero menos. Si hoy está en el Madrid es porque el Barça se olvidó de él, tras descartarlo en un casting con Miranda. Nada. Flick va por delante y hay que completar lo de Gordon, cuánto menos, con un gran nueve. Ahora bien, no vendamos que con Silva y Cucu el Barça no hubiera mejorado la plantilla. Porque esa es la prioridad de verdad. Ampliar el abanico, generar competencia y contrarrestar el deprimente balance del último ejercicio: 18 futbolistas lesionados. Ah, y otra cosa no menos importante. A veces, también hay que fichar pensando en el enemigo y en cómo evitar que se refuerce. Ese manual siempre hay que tenerlo cerquita.