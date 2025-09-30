De qué hablamos cuando hablamos de Frenkie de Jong

Frenkie de Jong, intentando cazar un balón / VALENTÍ ENRICH

Hay una tendencia extraña dentro de la culerada que trata de desmerecer el alto nivel y la suma importancia que tiene Frenkie en este equipo, una panda de cuenta cuentos, que lejos del nivel de Raymond Carver, narran de mala manera y empujados por el prejuicio, una falsa realidad. Frenkie de Jong es a día de hoy una pieza clave del Barça.

Lo es por la lectura del juego, por la eficacia en los pases, por esa conducción que rompe líneas con tan solo un movimiento y porque su presencia mejora el ya sublime nivel del que es el mejor centrocampista del mundo, Pedri. Se le recrimina su sueldo (como si él tuviera la culpa) y se le pone en el punto de mira porque en la era pre-Flick (a. de F.) no mostró el nivel por el cual se le fichó. ¿Acaso alguien lo hizo durante esos años de penumbra futbolística?

Leo en las redes sociales un fabuloso y esclarecedor hilo del periodista Fermín Suarez donde enumera una por una las virtudes del holandés, aportando varios datos imposibles de rebatir. Uno de ellos es quizás el más impactante: de Jong, desde que llegó al FC Barcelona, solo ha perdido el 10% de los balones que ha tocado. Y no ha tocado pocos.

Como cierto es que el fútbol no son datos, o es más que eso, discutir de su nivel e impacto en el juego aportando solo los negativos, demuestra una incapacidad objetiva a la hora de analizar su juego, de ver, o más bien dicho de reconocer, todo eso que aporta cuando está encima del terreno de juego.

No es el más vistoso de todos, le falta garra en algunas acciones defensivas, pero la balanza, sin lugar a dudas y sobre todo en el último tramo de la temporada pasada y durante este curso, cae con fuerza hacia lo bueno.

Alabar el buen hacer del holandés nada tiene que ver con desprestigiar la labor de otro; la fortuna de este Barça tocado por la varita Flickiniana, es que cada uno de los jugadores que forman esta plantilla han sacado su mejor versión y aportan cosas distintas en situaciones y necesidades diversas.

Tenemos a Casadó, tenemos a de Jong y esta es la mejor noticia para todos nosotros.

Cuando hablemos de Frenkie, por favor, dejémonos de cuentos y prejuicios del pasado.

Disfrutemos, porque con jugadores así, de brillante nivel, solo cabe esperar grandes noches de fútbol.