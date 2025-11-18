Habla Pep, reaparece Xavi y todos al Camp Nou

Pep Guardiola debería hablar con más frecuencia del Barça y, cuando lo hace, debería ser más escuchado. Entrevistado por el periodista Jordi Basté, dejó esta frase en referencia a la candidatura transversal que horas después presentó Víctor Font junto a otros conocidos barcelonistas: “El Barça es único en esto porque cada uno dice la suya… Por eso es el club más grande del mundo y el más especial, porque todo el mundo quiere presentarse”.

Que los socios del Barça se movilicen, presenten candidaturas y propongan nuevas ideas debería ser positivo para el club. Sin embargo, generalmente ocurre lo contrario. Font presenta una candidatura teóricamente transversal —digo esto porque todos los que forman parte de ella van en contra del presidente Laporta— y con la única intención de unirse para derrocar a quien manda. Eso sí, detrás hay un proyecto trabajado y sin improvisaciones aparentes.

Desde SPORT hemos sido tan críticos con la actual junta directiva como elogiosos cuando ha hecho bien las cosas. Nuestra misión es fiscalizar al que manda sin renunciar a destacar sus logros.

Digo esto porque ayer también se recibió una noticia que, aunque esperada y con mucho retraso, es un logro que debe atribuirse al presidente Laporta. La vuelta al Camp Nou es un hecho, aunque sea parcial y con un notable retraso, pero supone cumplir el sueño de buena parte de los culés.

Por ello, sería bueno que esta campaña electoral, que se prevé larga y desagradable, sirva más para unir que para separar.

A todo esto, que Xavi reaparezca en el primer acto de la autodenominada candidatura ‘Nosaltres', tras mucho tiempo alejado de los focos, puede interpretarse de dos maneras: la primera, que quiere vengarse de Laporta. Y la segunda, que desea apoyar a un amigo. Si es lo primero, vamos mal, aunque su entorno más cercano asegure que nunca volverá a trabajar para el Barça y que su prioridad actual es su familia.

En fin, el próximo sábado será una fecha histórica. En cuanto al tema electoral, intenten ser constructivos y que cada uno exprese su opinión, pero con el máximo respeto. Luego, el socio ya decidirá. Para destruir, los culés, ya tienen suficientes altavoces en la capital.