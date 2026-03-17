¡Habemus presidente!

Víctor Font felicita a Joan Laporta tras confirmarse el triunfo de este último en las elecciones a la presidencia del Barça de 2026 / Dani Barbeito

En primer lugar hay que felicitar a Joan Laporta por la holgada victoria obtenida el domingo y desearle a él y a todo su equipo cinco años de éxitos y aciertos, aciertos que serán los nuestros, los de los socios y seguidores.

Entiendo que es también de justicia felicitar a Víctor Font y todo su equipo por haber sido valientes. Porque no es fácil embarcarse en una disputa electoral en unas condiciones en las que el equipo de Flick va muy bien, se está saliendo de la ruina heredada y estamos en vías de la remodelación del Camp Nou.

Presentarse como alternativa da legitimidad a ambas partes y muestra ante el mundo que el nuestro es un club democrático, de los socios y con 'culers' dispuestos a plantear ideas diferentes, todas pensadas para mejorar el club. Así que enhorabuena a pesar de la derrota. Hay algunos clubes que no saben lo que es votar y nosotros lo hemos hecho porque hay alternativas.

La campaña de ambos ha sido apasionante. Uno defendiendo el trabajo hecho y el otro el que le gustaría hacer. Eso no ha hecho más que dinamizar el club y ver que la mayoría de los socios son poco participativos incluso cuando más se les necesita.

Solo 48.480 socios han acudido a dar su voto, lo que significa que 66.024 no pudieron o no quisieron participar. En cualquier caso, hay que pasar página y apoyar a la nueva junta y esperar de ella la trasparencia que se supone ha de tener cualquier órgano ejecutivo del Barça. Cuanta más transparencia, mayor confianza se difunde a la masa social.

Jan dispone ahora de tiempo para trabajar y espero que del dinero suficiente para entrar en la regla 1:1 que tanto anhelamos desde hace algunos años. Si bien durante la campaña ha asegurado que todo va bien, habrá que ir viendo si las promesas electorales se perfilan como una realidad. Intuyo que va a ser así, 'L’empenta' de Laporta es muy potente y transmite energía.

Posdata: El domingo en Luz de Gas, y por un día, dejaron entrar a gente senior como Joan Laporta y compañía, seguro que a partir de hoy te quedas en la calle si superas la edad del portero.