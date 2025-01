Los jugadores del FC Barcelona celebran la victoria en Champions contra el Benfica / Javi Ferrándiz

El miércoles, tres el enloquecido gol de Raphinha, me descojoné solo en casa (y, por gráfica, permítanme la expresión). Lo que había acabado de vivir frente a una pantalla de televisión no era normal, e inmediatamente me vino a la cabeza la añorada campaña para Canal + de 1993, que bajo los acordes ya míticos de la canción “Me gusta el fútbol”, de Sastrón y Gamo, compositor y letrista, nos alegró los sentidos invitando a pagar por ver fútbol en nuestro hogar. ¡Un campañón!

Seguro que, los y las que peinamos o tiñen canas, la tenemos bien presente. ¿Recuerdan?: “¡Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde la mayor de mis aficiones!… ¡Me gusta el fútbol, con los gritos de los goles se desatan, las pasiones! ¡¡Me gusta el fútbol… en casa!!”.

¡Pues vaya si hubo goles, si se desataron pasiones y lo vivimos en casa!

Pasó de todo, y he dicho al principio que rompí a reír, porque en realidad fue un partido mucho más divertido que emocionante. No vivimos para nada los nervios de Kaiserslautern con el atómico salto de Bakero entre Kranz y Sherr que permitía seguir en el camino a la primera Copa de Europa, o el agónico gol de Iniesta en Stamford Bridge que derivó en una auténtica locura colectiva, no… Vivimos una chaladura, pero una chaladura casi cómica, entretenida y regocijante, donde la excelencia no estuvo en el juego sino en la cantidad de barbaridades que llegaron a suceder en solo 100 minutos.

¡Me gusta el fútbol! Y me gusta, cuando en un solo encuentro: veo 9 goles y gana mi equipo, cuando uno de los goles encajados me lo meto yo mismo y otro, nos lo meten porque dos compañeros, en vez de comunicarse con un grito, lo hacen al chocar como dos trenes mercantes, cuando mi portero hace un penalti sin tocar al oponente, cuando marco porque me dan un pelotazo en la cabeza fuera del área y a la pelotita le da por rebotar hasta la portería contraria, cuando un jugador que cuenta poco en su posición de defensa, se convierte en mejor rematador que Van Nistelrooy, y cuando vivo y percibo que esta pandilla de chavales se lo pasan en grande, se divierten y, como yo, se desternillan de risa convirtiendo una gesta deportiva en un estadio mítico, en su particular fiesta de cumpleaños a Cubarsí, que se nos hace mayor y llega ya a la mayoría de edad.

Miren, porque lo de 'Spotify' está firmado ya, porque si no, sería como para plantearse llamar “Chiqui-park Camp Nou” al nuevo estadio, y es que estos chavales no dejan de reír, jugar y sorprender entre pelotitas de colores.

¡Me gusta el fútbol! ¿Y a ustedes?