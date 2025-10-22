Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Opinión

Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

Güler y Fermín se ganan su sitio antes del Clásico

El centrocampista del Real Madrid Arda Guler (i) pelea un balón con Weston McKennie de la Juventus

El centrocampista del Real Madrid Arda Guler (i) pelea un balón con Weston McKennie de la Juventus / Sergio Pérez / EFE

Entre tantas estrellas, a veces los jóvenes tienen que gritar fuerte para que se les escuche. Y tanto Arda Güler como Fermín López lo están haciendo. En una semana marcada en rojo en el calendario con Champions y un clásico a la vista, los dos jóvenes de Madrid y Barça se han reivindicado. Con fútbol, con actitud… y con un protagonismo que, a principio de temporada, nadie esperaba.

Güler ha dejado huella ante la Juventus: no se ha cansado de pedir la pelota, ha acelerado el juego entre líneas y se ha atrevido con el balón parado, unos galones que no tenía con Ancelotti. Su control y su continuidad explican por qué Xabi Alonso le está dando foco en noches europeas. El turco juega con una madurez impropia de su edad y transmite la sensación de que todo pasa por sus botas.

Por parte del Barça, Fermín llega incendiado: tres goles ante Olympiacos para firmar su noche más contundente en Europa. Tiene llegada, pegada y una energía que ahora mismo no tiene ningún otro centrocampista del equipo. Llega desde segunda línea, aparece en zonas de remate y no se apaga sin balón. Con el Barça de Hansi Flick necesitado de chispa en los partidos grandes, Fermín es el cambio que altera el ritmo y castiga a defensas cansadas. Ya sabe lo que es marcar en el Bernabéu y llega con la navaja bien afilada.

Los dos alcanzan el Clásico con argumentos y una titularidad que hace unos meses habría parecido impensable. Ya no son promesas: son realidades capaces de decidir un partido grande.

Güler y Fermín no tienen minutos por casualidad. Ofrecen soluciones concretas para un Clásico de márgenes finísimos: el talento y el último pase de Arda frente a la llegada y el hambre de Fermín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas