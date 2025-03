La guerra de los tridentes y los tripletes

Lamine, Lewandowski y Raphinha tienen una gran conexión en el Barça / VALENTÍ ENRICH

Es cierto que, a día de hoy, tanto el Barça como el Madrid tienen posibilidades de ganar el triplete, pero no lo es menos que la realidad de ambos equipos es diametralmente opuesta. El Barça galopa a lomos de goles y buen fútbol mientras el Madrid avanza a duras penas apoyado en la muleta de fenómenos paranormales varios que siempre aparecen a su favor.

Todos los parámetros futbolísticos indican una clara superioridad azulgrana. El 9-2 en los enfrentamientos directos es incuestionable, pero hay más: en la Liga, catorce goles más y uno menos. En la Champions, cuatro puntos más en la primera fase y, en total, once goles más, excluyendo la eliminatoria de castigo del Madrid contra el City que el Barça no tuvo que disputar. Solo en la Copa parece que lo tienen más fácil los de Ancelotti, pero si es por fútbol y no por golpes de suerte, no hay color.

Con todo, lo más ilustrativo es el rendimiento de los tridentes. En la temporada que Mbappé tenía que cambiar la historia del fútbol y hacer del Madrid un equipo imbatible y del tridente con Vinicius y Rodrygo, una máquina de hacer goles, resulta que es el tridente del Barça el que arrasa en Europa. Un niño de diecisiete años, Lamine; un "nueve" de treinta y seis años, Lewandowski, y un jugador que Flick ha recuperado, Raphinha, están humillando a las estrellas blancas. Los números no engañan: el tridente del Barça, 73 goles y 39 asistencias; el del Madrid, 61 y 23. Lewandowski: 34 goles y 3 asistencias, Raphinha: 27 y 19, Lamine: 12 y 17. Mbappé: 28 goles y 5 asistencias; Vinicius: 19 y 11, Rodrygo: 14 y 7. Seguimos...