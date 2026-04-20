Guardiola tenía razón: "Nosotros los ponemos"

Pep Guardiola lo expresó de manera clara cuando La Masia copó el Balón de Oro con Messi, Xavi e Iniesta: “La diferencia es que nosotros los ponemos”. En el Barça no solo se capta bien y se forma mejor sino que la gran diferencia es la valentía para dar oportunidades. Lo hizo Guardiola en su momento como antes Johan Cruyff y ahora Hansi Flick. Es algo histórico y que, con pocas excepciones, se mantiene con el paso de los años.

El Real Madrid acaba de ganar con dos tandas de penaltis la Youth League y es una evidencia que en su cantera hay promesas de gran talento y proyección. ¿Cual es la diferencia entre el Real Madrid y Barça? El conjunto blaugrana jugó la vuelta de los cuartos de final de la Champions con cinco canteranos en el once de Flick mientras que Arbeloa no alineó en el campo del Bayern a ningún canterano. Y no es algo casual, en el Barça Cubarsí y Eric son los reyes de la defensa, Bernal y Gavi son el futuro del centro del campo y arriba Olmo, Fermín y Lamine son indiscutibles.

Gavi celebra uno de los goles en el Metropolitano / Valentí Enrich / SPO

En el Real Madrid, la política de refuerzos pasa siempre por fichar y mirar al Castilla es algo excepcional y accidental. Arbeloa es un entrenador de la casa y está dando más minutos de lo habitual a jugadores canteranos pero a la hora de la verdad la jerarquía de los cracks consagrados se impone a la meritocracia de los jóvenes que se reivindican en el campo.

En el Barça se cree en el modelo Masia mientras que en el Real Madrid históricamente solo gozan de oportunidades contados jugadores y en circunstancias muy aisladas. La lección que hay que aprender es que si bien es fundamental invertir en la captación y la formación porqué para jugar en el Barça se necesita mucho nivel lo que es clave es ser atrevidos y dar minutos a los jóvenes canteranos. ¿Cuántos canteranos de la primera plantilla del Barça hubieran tenido la opción de ascender si hubieran estado en el fútbol base del Real Madrid? Muy pocos.

Thiago Pitarch, jugador del Real Madrid / Europa Press

Si el Madrid no gana títulos cambiará a Álvaro Arbeloa por otro entrenador que no conocerá a los canteranos blancos como el actual técnico blanco y las oportunidades a Pitarch y compañía seguirán siendo escasas. Esta temporada sin Carvajal y Arnold en el Real Madrid no han reparado que tenían a Fortea y han preferido recolocar a Valverde en esa posición. ¿Cuándo tendrá oportunidades Fortea si no ha jugado cuanto estaban lesionados los dos laterales del primer equipo?

Cuando Lamine era cadete en Madrid se hablaba de Paulo Iago como un jugador del mismo potencial que el de Rocafonda. ¿Cuantas oportunidades tuvo Paulo Iago?

El Barça supo formar a Messi y ahora lo ha hecho con Lamine pero más allá de estos genios la clave es rodearlos antes de los Xavi, Busquets o Iniesta como ahora sucede con Cubarsí, Eric, Bernal, Fermín, Olmo o Gavi.

Lamine Yamal debe liderar una generación con opción a ganar varias Champions / Valentí Enrich / SPO

Hay que seguir creyendo en los Xavi Espart, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Ebrima, Orian Goren, Pedro Rodríguez y muchas más perlas que suben de las categorías inferiores. El Real Madrid ha ganado dos ediciones de la Youth League pero no hay que olvidar que el Barça tiene tres en sus vitrinas.

Pero en realidad esta no es la cuestión. La cuestión es que para que los talentos del fútbol base crezcan y se desarrollen necesitan minutos y oportunidades en la élite.

Marc Bernal celebra un gol con Lamine Yamal en prebenjamines / Marc Casanovas

No sirve de nada ganar la Youth League como tampoco ascender de categoría con tu filial si después estos chicos no tienen opciones reales de demostrar su potencial en la élite. Los jóvenes necesitan su proceso y tiempo para pulirse, equivocarse y mejorar. Siempre se dice que en el fútbol no hay tiempo pero cuando fichas la adaptación tampoco es inmediata.

La Masia es única por como se capta, la manera en la que se desarrollan los jugadores pero fundamentalmente porqué en el primer equipo se les tiene en cuenta. Este es el secreto. Guardiola, como casi siempre, tenía razón.