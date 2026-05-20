Guardiola se va del City tras cambiar la Premier

Diez años consecutivos de éxitos al frente de un banquillo tan exigente como el de la Premier League generan un desgaste difícil de soportar. Pep Guardiola, por mucho que les pese a algunos, deja el Manchester City con 17 títulos en su palmarés, entre ellos seis Premier League y la primera Champions del club; es decir, con un currículum espectacular.

Sin embargo, a Guardiola no se le recordará únicamente por los títulos, sino por haber cambiado la historia del fútbol inglés. Muchos dudaban de que la fórmula que triunfó en el Barça y después en el Bayern pudiera imponerse en la Premier. Pep no solo lo consiguió, sino que además marcó un camino que hoy muchos intentan imitar.

A partir de ahora, Guardiola se tomará un tiempo de descanso. Ni siquiera él sabe cuánto durará. Será una etapa para vivir con más calma, aprender y seguir alimentando una curiosidad que siempre ha definido su personalidad. Pep necesita aprender constantemente, ya sea leyendo, perfeccionando idiomas o viajando con propósito. Más adelante quizá le seduzca la idea de dirigir a una selección antes que volver a ponerse al frente de un club.

Ojalá ese descanso también le permita recuperar energías para estar preparado el día en que Hansi Flick decida cerrar su etapa en el Barça. El técnico alemán ha renovado hasta 2028, pero el banquillo azulgrana también desgasta. Quién sabe si algún día Guardiola podría regresar al club. Tal vez no como entrenador, pero su futuro siempre debería estar ligado a la entidad que le vio crecer como jugador y como técnico.

De hecho, el Barça necesita más a Pep de lo que Guardiola necesita al Barça. Desde SPORT solo queda felicitarle por esta década de éxitos en la Premier y desearle que disfrute del homenaje que le preparan los “citizens” en su último partido en casa. Un reconocimiento más que merecido para un entrenador que ha cambiado la historia del fútbol en el mundo.