Más grave lo de Vitor Roque que lo de Guiu

Siempre que se pierde a un jugador de la cantera que ya ha asomado la cabeza en el primer equipo con cierto éxito, se produce un terremoto en el entorno y la afición barcelonistas. El último ha sido Marc Guiu, al que algunos sectores acusan de deslealtad al club que le ha formado o directamente de haber preferido los millones del Chelsea. Otra corriente de opinión critica duramente al club por no haberle blindado a tiempo. Es evidente que todos estos considerandos entran de lleno en el análisis de la situación, pero no son los únicos ni es justo obviar otros que inciden plenamente en este caso.

Me refiero a Vítor Roque. Miren, entre el brasileño y Guiu hay once meses y 61 millones de diferencia. Siendo los dos prácticamente de la misma generación (Vitor es de febrero del 2005 y Marc de enero del 2006), queda claro que la apuesta es el brasileño. Y siendo así, Guiu tiene todo el derecho de pensar que aquí no tiene futuro. En descargo del club, sin embargo, también hay que decir que no puede romper la política económica de la cantera a tutiplén porque ni hay sitio para todos ni todos los que parece que llegarán, a la hora de la verdad llegan.

Quien decide toma riesgos, pero los riesgos a cambio de seis millones son menos dolorosos. Dicho esto, como concepto es más grave que se te marche un canterano porque has apostado 61 millones con elevado riesgo de error que no que se te escape porque no has querido romper la política salarial de la cantera. Al final, el éxito o fracaso de Vitor será clave en el reparto de responsabilidades según lo que pase con Guiu.