La grandeza del Barça con Aitana, Araujo y Flick

La historia del Barça está repleta de infortunios que siempre se han ido superando gracias a la grandeza del club y de su masa social. El secuestro de Quini, la grave lesión de Maradona, la enfermedad de Abidal o el triste fallecimiento de Tito Vilanova son algunas de las desgracias que han afectado al primer equipo.

En otro plano están las lesiones circunstanciales o los problemas que ocasiona el estrés a los deportistas de élite. Los futbolistas son, por encima de todo, personas que sufren como el resto de los humanos cuando aparecen las adversidades. Esta última semana hemos tenido dos casos de ello.

Aitana Bonmatí ha padecido una lesión por la que hoy pasará por el quirófano y que la dejará varios meses fuera de los terrenos de juego. No hay duda de que es un duro golpe para la mejor futbolista del mundo, que esta temporada aspiraba de nuevo a ganarlo todo, pero nadie duda de que volverá más fuerte que nunca.

Por otro lado, está el caso de Araujo, que ha pedido al club unos días para rehacerse de la angustia sufrida durante los últimos días. Hace bien el defensa azulgrana priorizando su salud, y no hay nada mejor que un buen descanso para volver más fuerte.

Otra prueba del estrés que se vive en el Barça es la imagen que Hansi Flick ofreció tras el encuentro con el Alavés. El entrenador alemán explicó que todo fue producto de una discusión con su segundo, que además es un buen amigo. Dirigir un equipo como el Barça provoca un desgaste que, tarde o temprano, también se paga.

Es en estos momentos cuando debe aflorar la generosidad y la grandeza de la afición y del entorno, que, en lugar de seguir hurgando en la herida, tiene que apoyar a los deportistas que están pasando un mal trago.

Pero como la competición no se detiene, hoy toca ganar al Atlético para demostrar que este equipo está listo para competir contra los grandes. Por su parte, a la selección española le toca conquistar la Nations League para dedicársela a Aitana. Las victorias son necesarias, pero sin olvidar que los deportistas también son personas.