Grandeza azulgrana en Europa

Paredes, Alexia y Patri posan para SPORT junto a Aïcha, Serrajordi y Vicky López en el hotel de Oslo antes de la final de la Champions / Dani Barbeito / SPORT

Tetracampeonas de Europa. Reinas de Europa. La leyenda del Barcelona femenino crece con otra victoria legendaria ante el, hasta ahora, equipo hegemónico europeo. Es un claro traspaso de poderes en el fútbol femenino moderno. Cuatro títulos y seis finales consecutivas hablan de más de un lustro de grandeza de las blaugranas en Europa.

Ganaron con una gran superioridad en una segunda parte portentosa. Por la puerta grande. Ser más que un club es esto. Ver la admiración de Europa y en rincones como Oslo, donde cuando sonaba el himno azulgrana retumbaba en todo el estadio y el público lo reconocía.

Más gloria para el Barça femenino y para el club que apuesta por una sección que no para de dar alegrías.

Es una garantía de éxito, un grupo de ganadoras natas, de triunfadoras, y lo demostraron, una vez más, ante un serio y durísimo rival al que, sin embargo, acabó borrando del terreno de juego en una completísima y portentosa segunda parte.

Los casi 4.000 aficionados que hicieron el gigantesco esfuerzo de desplazarse hasta la lejana Oslo se fueron orgullosos de su equipo. El esfuerzo mereció la pena y la de ayer es otra fecha que pasa a la historia de este club, cada día más grande, cada día más campeón de todo.

El tiempo colocará en su lugar a estas campeonas que tanto y tanto han hecho y hacen por el Barcelona y, por extensión, por el fútbol femenino catalán y español. Son la referencia de las nuevas generaciones de aficionadas y aficionados al fútbol que se ven reflejadas en las estrellas actuales a las que desean emular.

Y todo ello con un enorme sentido de pertenencia, sin el cual sería imposible entender este Barça y el éxito del club en estos tiempos.

El triunfo tiene muchos nombres. Desde la directiva, con Xavi Puig a la cabeza, a un valiente Pere Romeu, que ganó en su duelo particular a su predecesor, Jonathan Giráldez. Y unas jugadoras con una mentalidad ganadora insuperable y un hambre de títulos insaciable.

Ojalá este no haya sido el último baile de Alexia Putellas con la camiseta azulgrana. La gran dama del balón, que tanto ha dado y tanto ha hecho liderando a este equipo campeón. Merece un reconocimiento y elegir el momento de su adiós, pero su obra en el Barcelona podría seguir en estos años guiando a los nuevos talentos que están llegando y en el que su más firme exponente es Clara Serrajordi, y que perpetuarían un Barça campeón.

El desafío será mantener la alta competitividad de este bloque. Acostumbradas a ganar, no será fácil ante tanta exigencia continuar en la élite un año sí y otro también. Y que este equipo no se desmantele. Es importante que no pierda muchas piezas para seguir compitiendo al más alto nivel los próximos años. Una misión, y casi obligación, de la directiva. Se merecen ser lo más competitivas posibles.

No se puede estar más orgulloso de una sección profesional que además ha cerrado una temporada perfecta. Pleno de títulos: cuatro disputados, cuatro ganados.

Gloria al Barça femenino, que dio más grandeza azulgrana en Europa al club que apostó y creyó siempre en el fútbol femenino.