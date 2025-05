Grandes honores al F.C Barcelona

Lamine Yamal ya tiene hambre de clásico tras caer frente al Inter / Javi Ferrándiz

Cierto es que cuando se pierde un partido duele. Más aún si al perder quedas eliminado de una competición. De la misma manera que es cierto que, las formas en que se cae, hacen que el sabor sea agrio o agridulce. Muchos no lo entenderán, la mayoría pensarán que el fin del fútbol es ganar títulos, es levantar copas. Pero para muchos otros no es así, y esta sea quizás la fórmula del éxito del Barça: un equipo que ha sabido combinar a la perfección estas dos mentalidades, la del querer jugar bien por encima de todo, más allá del resultado, para intentar ganar títulos.

Y hay algo que nos han hecho creer equivocadamente estos últimos años, eso que el F.C Barcelona juega bien pero no sabe culminar su juego para alzarse con los trofeos. No es verdad. Alguien de mi generación, alguien que tiene uso de conciencia desde el inicio de este siglo, no ha visto a otro equipo levantar tantas copas oficiales como al Barça.

Y no de cualquier manera, sino llevando a cabo el mejor fútbol de la historia con jugadores formados en casa. Tras la derrota y eliminación europea ante el Inter de Milán, muchos culés se han quedado con una sensación extraña en el cuerpo, sabedores que no se ha conseguido una gesta histórica por muy poco.

Muy pocos han vivido lo que es ganar un triplete, es más, muy pocos entienden siquiera lo que significa estar a tres partidos de hacerlo: es por este motivo que, pese a la derrota, hay que mostrar todos los honores a un equipo que a principios de temporada nadie daba un duro.

No solo por haber llegado hasta donde se ha llegado, no solo –y es importante recordarlo– por haber conquistado la Copa del Rey y por poder conquistar una Liga más este fin de semana, también por la manera en que se ha hecho, siendo fieles a la filosofía de un equipo que cree más en el camino que en el destino final, en la belleza del juego que en el resultado. Ante el Inter, en unas semifinales de Champions League, jugaron diez jugadores formados en La Masia. Diez. Sí, diez.

Esto que fuera de este país deja asombrado a todo aquel que ame este deporte. Y para ponerle media guinda al pastel, pese a ser los perdedores de la batalla, muy probablemente el próximo Balón de Oro sea un jugador de este equipo que más que un equipo parece un grupo de amigos. Raphinha termina la competición siendo el jugador con más goles generados de toda la historia de la Champions, Lamine ha dejado boquiabierto al mundo entero con su calidad adolescente y prematura, Pedri sigue empeñado en demostrar que es el mejor centrocampista del momento.

Los tres son serios candidatos al premio individual más prestigioso de todos. Con el sabor agridulce de quedarse a las puertas de una final, tocando con las yemas de los dedos el triplete, solo queda levantarse con orgullo y pensar en La Liga para así culminar una temporada casi perfecta y a los aficionados, solo nos queda mostrar todos los honores habidos y por haber a este equipazo, el F.C Barcelona.