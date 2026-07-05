Opinión
¡Qué grande es Barcelona!
E spectacular jornada de ciclismo la vivida ayer en Catalunya con un final de etapa apoteósico en Montjuïc en el que se impuso el mexicano Isaac del Toro. El inicio del Tour de France en Catalunya está siendo un éxito sin precedentes tanto a nivel de vinculación de toda una población con este deporte como la respuesta de las estrellas desde los primeros días de competición. Un éxito de promoción, un espectáculo deportivo en mayúsculas.
La inversión que se ha hecho desde los diferentes estamentos habrá sido un triunfo tan espectacular como el conseguido ayer por Del Toro en una montaña que fue más mágica que nunca.
Ni el calor asfixiante frenó a los aficionados que se congregaron en masa especialmente en las empinadas cuestas para ver como estos ciclistas hacían un alarde de lo que son capaces. Las imágenes que se retransmitieron por televisión a todo el mundo fueron impresionantes con la ascensión a la línea de meta con el mar o la Sagrada Familia de fondo, el contraste del sol con la sombra de la arboleda de Montjuïc, el paso por las costas del Garraf o las imágenes aéreas de los pueblos de la zona de Tarragona colindantes a la playa o las zonas más montañosas del Baix Llobregat....
Todo configuraron un mapa variado y precioso de lo que es Catalunya, una promoción que llegó a innumerables hogares con aficionados que viven pendiente de esta gran carrera de ciclismo que es comparable a la Champions en fútbol.
Si a nivel organizativo fue un éxito, a nivel deportivo estuvo a la altura con un Pogacar impresionante que dejó ganar la etapa a su compañero del equipo Del Toro. El mexicano se levantó de su asiento para darle las gracias al cruzar la línea de meta y llorar desconsoladamente cuando se bajó de la bici. Si una gran competición vive de sus nombres, la cracks del Tour quisieron hacerse notar en las calles de Barcelona. El sábado fue Vindegaard y ayer fueron Pogacar y Del Toro con Ayuso,Remco y Seixas apareciendo en los puestos de honor. Una delicia.
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