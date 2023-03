Una gran victoria para minimizar el ruido

Xavi Hernández ha conseguido aislar al equipo del ruido exterior provocado por el caso ‘Negreira’. Y no era una tarea fácil. Porque el bombardeo informativo sobre este penoso y desagradable asunto no tiene descanso y lamentablemente no cesará en las próximas semanas. Ni lo que es cierto ni lo que se exagera para dañar adrede la reputación y la marca Barça aprovechando el tremendo error que cometieron los diferentes presidentes del club.

Pero mañana hay que olvidarse de todo lo que se dice y se publica. El equipo azulgrana tiene ante sí una magnífica oportunidad para dejar prácticamente sentenciado el título de Liga y, además, hacerlo ante un Real Madrid que, sin nada que perder, saldrá a por todas en el Spotify Camp Nou.

Los hombres de Xavi, más allá del premio deportivo de dejar al eterno rival a doce puntos de distancia en la clasificación y de casi sentenciar el título, deben darlo todo para dar una alegría a una afición que esta temporada ha estado siempre a su lado y que en las últimas semanas se siente abochornada por todo lo que pasó en su club pero también indignada y preocupada porque, como bien dice el presidente Joan Laporta, aquí hay alguien muy poderoso que está moviendo los hilos para dañar al club azulgrana.

Intentarán desestabilizarlos

Una victoria del Barça en el clásico ayudará a minimizar el ruido pero no le pondrá fin. Eso el club lo debe tener muy claro. La campaña orquestada no se detendrá y no sería nada extraño que si los de Xavi ganan no tarden en aparecer nuevas filtraciones sobre ‘Negreira’ para eclipsar una realidad deportiva incontestable en la Liga.

En ese escenario, la tarea del equipo ha de ser seguir haciendo oídos sordos a todo lo que se dice y centrarse en el trabajo diario. Y la del club, tener muy claro qué se dirá cuando toque dar explicaciones.