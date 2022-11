El gran triunfo de Jordi Alba

Tras una temporada muy complicada, el lateral del Barça estará en el Mundial de Qatar Ficharon a Marcos Alonso y apareció Balde, pero Luis Enrique ha confiado en él

Debo admitir que me ha gustado la lista de jugadores españoles que ha confeccionado Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Y no porque es la que yo hubiera confeccionado, sí porque ha sido un ejemplo de sentido común y de coherencia por parte del seleccionador.

Fiel a sus ideas y principios, no se ha dejado influir por ninguna de las ‘campañitas’ que han montado los amigos de Sergio Ramos, por ejemplo, y tampoco ha caído en excentricidades siguiendo algunas corrientes de opinión que apostaban por nombres que han estado de moda en las últimas semanas. No. Luis Enrique se va al Mundial con la mayoría de futbolistas que le han llevado en volandas a esta cita. Ha tenido, incluso, el detalle de llamar a aquellos que han llegado a tiempo después de vivir largas lesiones, como Laporte y Dani Olmo, lamentando que Oyarzábal no pudiera conseguirlo.

Se ha hablado mucho en las últimas horas de la convocatoria de Ansu Fati, Nico Williams o Yeremi Pino, incluso de los porteros suplentes, pero si en la lista de 26 convocados hay hoy un gran triunfador, ese es, sin duda, Jordi Alba. Sí, claro, hablo en clave azulgrana. El lateral de l’Hospitalet ha tenido que vivir en los últimos meses una verdadera pesadilla a nivel personal. El FC Barcelona, su club, intentó sacárselo de encima días antes del cierre del mercado de verano. Ficharon a un tercer lateral zurdo, Marcos Alonso, a pesar de tenerle a él y a Balde. No ha sido titular indiscutible con Xavi Hernández e incluso el Camp Nou le ha silbado como consecuencia de algunos comentarios inoportunos de su presidente.

FELICIDAD

A la hora de verdad, el que va al Mundial, y jugará, es Jordi Alba, ni Marcos Alonso ni Balde. Algunos han querido jubilarle antes de tiempo, sin reconocer su extraordinaria trayectoria y que siempre que se ha calzado las botas lo ha hecho a un excelente nivel. Lleva muchos meses sobreviviendo a todos los embates de un entorno hostil hacia su persona, pero ahí ha estado Luis Enrique para reconocerle sus méritos. Y de paso, también sería muy interesante que muchos barcelonistas repasen lo que dijo ayer el seleccionador de Busquets. Aquí, en casa, los echamos a los leones y resulta que, después de dos o tres mundiales y unas cuantas Eurocopas, siguen siendo imprescindibles para el estilo de juego de la selección nacional.

Ayer, 26 futbolistas fueron las personas más felices del mundo, pero ninguno más que Jordi Alba.