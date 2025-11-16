El gran regalo de Óscar Orellana a su nuevo 'jefe' en el Barça

Las pocas veces que he tenido a alguien a mi cargo, habría soñado con que alguno de ellos hubiese sido Óscar Orellana. Fiel, trabajador, comprometido y con una capacidad extraordinaria para sumar, el barcelonés ha sabido sumar a todo el equipo para la causa... aún a sabiendas de que estaría una sola semana como primer entrenador.

Su historia es la de un trabajador incansable y un hombre de baloncesto que lleva ya tres lustros en el club. Empezó como 'segundo' en el Barça B (2012-16) con Xavi Pascual al frente del primer equipo y precisamente ascendió al cuerpo técnico del primer equipo coincidiendo con la marcha del de Gavà en 2016.

Nueve años después, la destitución de Joan Peñarroya y la elección de Xavi Pascual le han permitido dirigir al primer equipo en tres partidos. Orellana tenía dos opciones: la más fácil era no cambiar nada y esperar a su nuevo puesto como 'tercero' (el segundo apunta a ser José María Zorzano) y la más difícil, trabajar para mejorar al equipo.

Xavi Pascual firmará este lunes y se encontrará un Barça mucho mejor del que habría tenido hace siete díastras las derrotas en el Clásico del Palau ante el Barça y en la pista del Bàsquet Girona en la Liga Endesa. Las victorias contra el Bayern (74-75), la Virtus (88-81) y el Baskonia (91-83) han supuesto una bocanada de aire fresco en el equipo.

El Palau ovacionó a Óscar Orellana / DANI BARBEITO

Es el mejor regalo posible que podía hacerle a un Pascual al que conocía de esos cuatro años que coincidieron en el club. Con el filial en las antiguas LEB Oro y LEB Plata, había comunicación entre entrenadores y, si el campeón de la Euroliga en 2010 tenía alguna duda, estos tres partidos las habrán disipado.

Otro detalle es que Óscar Orellana ha sido agradecido. Lejos de arrogarse méritos del triunfo en Múnich y del enorme paso adelante del equipo en defensa, se lo dedicó a su antiguo jefe, Joan Peñarroya. Uno de los líderes del equipo, Tornike Shengelia, hizo lo propio para enterrar las palabras de un Nico Laprovittola que a buen seguro se expresó mal.

Xavi Pascual pidió fichajes al club antes de coger el equipo. Un base y un pívot, para ser más precisos. Sin embargo, la situación económica del club impide acometer contrataciones al menos hasta enero por la absurdidad de que el 'fair play financiero' de Javier Tebas y su LPF (¡FÚTBOL!) afecte a las secciones.

Al menos durante dos meses tocará buscar opciones dentro y Orellana también regalará a su nuevo 'jefe' a un Darío Brizuela con más confianza (nueve puntos con 3/3 en triples frente al Baskonia), un Myles Cale cada vez más útil (nueve puntos y una magnífica defensa) o un Willy Hernangómez más motivado (ojo a su posible lesión de tobillo).