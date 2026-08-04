La gran pregunta

Ferran Torres vuelve a colocar al Barça ante uno de esos dilemas que no admiten una respuesta rotunda. Aviso, acabo este artículo sin darla, ni posicionarme. ¿Es mejor renovar y conservar a un futbolista útil o aprovechar su buen cartel para hacer caja? La dificultad radica en que las dos opciones pueden ser razonables, e incluso defenderse con posturas que nos situarían en ambos lados de la respuesta al mismo tiempo. Con Ferran, casi todo está bien. Quedárselo tiene lógica. Venderlo, también.

El valenciano no es el ‘9’ titular indiscutible sobre el que construir el ataque del próximo Barça. Nunca será el nuevo Lewandowski. No es ese delantero que obliga al entrenador a escribir su nombre en la alineación con la autoridad que se desea en un goleador, como en un portero, por poner otro ejemplo. Pero definirlo como un jugador prescindible, tampoco es evidente. Como suplente, ofrece algo que no siempre resulta fácil encontrar: acepta su papel, mantiene una más que buena relación con el gol y posee la capacidad de cambiar determinados partidos. Es un nueve, no nueve.

Ferran puede entrar desde el banquillo, atacar espacios, elevar el ritmo y aprovechar una defensa cansada. No es una estrella, pero sí uno de esos futbolistas cuya importancia es explicable y más desde el banquillo. También puede cubrir varias posiciones y resolver encuentros incómodos sin exigir que el equipo juegue para él. Aunque hoy, hay dos nuevos fichajes que también pueden ejercer esa función.

Salvando las distancias, tiene algo de aquel Salinas que tantas veces fue discutido y tantas otras acabó resultando útil. Ferran es una especie de “Julio Salinas bueno” (lo siento Julio): un delantero que quizá no pertenece a la primera línea mundial, que no siempre enamora en el juego y que puede provocar lamentos, pero que termina dando soluciones.

El problema es económico y deportivo a la vez. Renovarlo supone asegurar un buen recurso de plantilla, pero bloquear un espacio salarial para un jugador que difícilmente será titular. Y pagar al City. Venderlo permitiría obtener una cantidad importante y reinvertirla en otras necesidades, que pueden parecer más prioritarias. Sin embargo, su salida obligaría a estar seguros de encontrar un recambio capaz de ofrecer sus goles, su versatilidad y su disposición para asumir un rol secundario. Y los buenos suplentes, especialmente los que marcan, no abundan ni suelen ser baratos. Muriqi, el ex del Mallorca, podría ser un ejemplo de que buscar. Volvamos a Ferran, su gol en el Mundial no debería modificar el análisis, las decisiones de planificación no pueden depender de una noche. Ferran no es mejor futbolista por ese gol. Hay que juzgarlo por todo lo que es.

La gran pregunta no es si Ferran Torres sirve para el Barça. Sirve. Tampoco si puede ser vendido. Puede serlo, y probablemente dejaría un buen dinero. La pregunta verdadera es cuánto está dispuesto a pagar el club por conservar a un excelente suplente y cuánto tendría que ingresar para aceptar perderlo. Ese es el dilema. Y lo más incómodo es que, esta vez, no existe una decisión claramente acertada o equivocada.