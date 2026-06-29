El gran peligro de obsesionarse con Julián Álvarez

La historia dice que no suele ser un buen negocio para el Barça llamar a la puerta del Atlético de Madrid. El fichaje más sonado, el de Antoine Griezmann, llegó por 120 millones, más un 'regalito' negociado a posteriori de 15 millones por la opción de otros jugadores de los que nada más se supo. El fiasco culminó con una venta en dirección contraria por solo 20 millones: el resultado es que el Atlético consiguió ceder dos temporadas a Griezmann por la friolera de 115 millones netos a cambio de un rendimiento mediocre.

La lista de decepciones es larga: desde el regalo de David Villa por solo 2 millones hasta la catastrófica incorporación de Arda Turan por más de 40, pasando por el chollo de entregar a Luis Suárez a los colchoneros por apenas 6. El patrón es siempre el mismo: cuando compra el Barça, los precios son estratosféricos; cuando compra el Atlético, todo son gangas.

Con estos sangrantes precedentes, no parece que haya sido una buena idea entrar en el avispero rojiblanco para intentar fichar a su jugador estrella sin unas mínimas garantías previas. El Barça hizo un buen trabajo de preparación con Julián Álvarez, que además ha demostrado su voluntad de recalar en el club blaugrana lanzando una bomba en pleno Mundial. Pero la oferta azulgrana ha sido utilizada demagógicamente por los nuevos propietarios del Atlético para victimizarse, obviando que el gran problema de esta historia es precisamente que ni el club ni Simeone han podido convencer al jugador de quedarse. Más allá de la hipocresía rojiblanca, lo que es una evidencia es que el Atlético intentará primero retener al jugador y, si no lo logra, tratará de venderlo a cualquier destino antes que al Barça, convertido en el chivo expiatorio de las frustraciones colchoneras.

Como ya sucedió con Nico Williams, el club azulgrana se ha topado con una resistencia económica, social y política de un rival histórico que no va a aceptar ninguna negociación. Julián Álvarez es un gran futbolista con calidad para adaptarse al estilo del Barça, pero perder demasiado tiempo con un fichaje hoy en vía muerta puede condicionar peligrosamente el mercado blaugrana.

El Barça tiene una urgencia clara: fichar un delantero diferencial. Obsesionarse con una sola opción es arriesgado y estéril. El mundo está lleno de grandes delanteros centros, y el futuro del club no puede depender de un solo nombre. Julián Álvarez es, a día de hoy, una utopía inalcanzable. El Barça debe pasar del ruido improductivo que está generando este fichaje frustrado. A por el siguiente.